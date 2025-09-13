Santiago Wanderers y Santa Cruz juegan este domingo 14 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota por la fecha 25 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.
Los caturros llegan a este encuentro en el tercer lugar del Ascenso con 38 puntos, mientras que la visita marcha en el decimocuarto puesto con 25 unidades.
⚽ Santiago Wanderers vs Santa Cruz en vivo por la Primera B: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Santa Cruz?
El duelo entre Santiago Wanderers y Santa Cruz está programado para este domingo 14 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.
- 📅Fecha: Domingo 14 de septiembre
- 🕗Horario: 17:30 horas
- 🏟️Estadio: Lucio Fariña (Quillota)
📺 ¿Dónde ver en vivo Santiago Wanderers vs Santa Cruz?
- 📺TV: TNT Sports
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del Santiago Wanderers vs Santa Cruz
- Juez central: Gastón Philippe
- 1er asistente: Sebastián Pérez
- 2do asistente: Carlos Carrasco
- 4to árbitro: Felipe Moya
🧾 El XI de Santiago Wanderers vs Santa Cruz por la Primera B 2025
- El probable once: Eduardo Miranda; Axel Herrera, Víctor Espinoza, Sergio Felipe, Diego Torres; Jorge Gatica, Leandro Navarro, Joaquín Pereyra, Ethan Espinoza; José Pablo Monreal y Maximiliano Cuadra. DT: Domingo Sorace.
🧾 El XI de Santa Cruz vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025
- El probable once: Juan Ignacio Dobboletta; Jesús Pino, Rodrigo Sandoval, Gianni Rodríguez, Simón Contreras; Nicolás Rivera, Kevin Harbottle, Diego Urzúa, Cristóbal Castillo; Milton Alegre y Martiniano Moreno. DT: Carlos Ramírez.