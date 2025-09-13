Santiago Wanderers y Santa Cruz juegan este domingo 14 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota por la fecha 25 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

Los caturros llegan a este encuentro en el tercer lugar del Ascenso con 38 puntos, mientras que la visita marcha en el decimocuarto puesto con 25 unidades.

Santiago Wanderers vs Santa Cruz en vivo por la Primera B: minuto a minuto

Últimos enfrentamientos
DEP 2 – 2 SAN 18/05/2025
SAN 2 – 1 DEP 21/07/2024
DEP 2 – 1 SAN 04/03/2024
SAN 2 – 1 DEP 17/06/2023
SAN 0 – 0 DEP 13/02/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Santa Cruz?

El duelo entre Santiago Wanderers y Santa Cruz está programado para este domingo 14 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

  • 📅Fecha: Domingo 14 de septiembre
  • 🕗Horario: 17:30 horas
  • 🏟️Estadio: Lucio Fariña (Quillota)

📺 ¿Dónde ver en vivo Santiago Wanderers vs Santa Cruz?

  • 📺TV: TNT Sports 
  • 💻Streaming: TNT Sports en Max
  Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del Santiago Wanderers vs Santa Cruz

  • Juez central: Gastón Philippe
  • 1er asistente: Sebastián Pérez
  • 2do asistente: Carlos Carrasco
  • 4to árbitro: Felipe Moya

🧾 El XI de Santiago Wanderers vs Santa Cruz por la Primera B 2025

  • El probable once: Eduardo Miranda; Axel Herrera, Víctor Espinoza, Sergio Felipe, Diego Torres; Jorge Gatica, Leandro Navarro, Joaquín Pereyra, Ethan Espinoza; José Pablo Monreal y Maximiliano Cuadra. DT: Domingo Sorace.

🧾 El XI de Santa Cruz vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025

  • El probable once: Juan Ignacio Dobboletta; Jesús Pino, Rodrigo Sandoval, Gianni Rodríguez, Simón Contreras; Nicolás Rivera, Kevin Harbottle, Diego Urzúa, Cristóbal Castillo; Milton Alegre y Martiniano Moreno. DT: Carlos Ramírez.