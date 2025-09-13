Santiago Wanderers y Santa Cruz juegan este domingo 14 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota por la fecha 25 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

Los caturros llegan a este encuentro en el tercer lugar del Ascenso con 38 puntos, mientras que la visita marcha en el decimocuarto puesto con 25 unidades.

⚽ Santiago Wanderers vs Santa Cruz en vivo por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 25 Santiago Wanderers Sin Comenzar Deportes Santa Cruz Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos DEP 2 – 2 SAN 18/05/2025 SAN 2 – 1 DEP 21/07/2024 DEP 2 – 1 SAN 04/03/2024 SAN 2 – 1 DEP 17/06/2023 SAN 0 – 0 DEP 13/02/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Santa Cruz?

El duelo entre Santiago Wanderers y Santa Cruz está programado para este domingo 14 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

📅Fecha: Domingo 14 de septiembre

🕗Horario: 17:30 horas

🏟️Estadio: Lucio Fariña (Quillota)

📺 ¿Dónde ver en vivo Santiago Wanderers vs Santa Cruz?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del Santiago Wanderers vs Santa Cruz

Juez central: Gastón Philippe

1er asistente: Sebastián Pérez

2do asistente: Carlos Carrasco

4to árbitro: Felipe Moya

🧾 El XI de Santiago Wanderers vs Santa Cruz por la Primera B 2025

El probable once: Eduardo Miranda; Axel Herrera, Víctor Espinoza, Sergio Felipe, Diego Torres; Jorge Gatica, Leandro Navarro, Joaquín Pereyra, Ethan Espinoza; José Pablo Monreal y Maximiliano Cuadra. DT: Domingo Sorace.

🧾 El XI de Santa Cruz vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025