El fútbol chileno tuvo una nueva salida de un técnico: Emiliano Astorga dejó la banca de Curicó Unido tras solo 1 mes y 25 días en el cargo, luego de una dolorosa derrota por 4-2 frente a Unión San Felipe en la Primera B. La decisión deja al equipo al borde del descenso y abre la incógnita sobre quién asumirá la banca de manera definitiva.
Astorga llegó al club el 11 de julio con la misión de levantar al equipo, y comenzó con una victoria 5-3 ante San Marcos de Arica. Sin embargo, los resultados posteriores no fueron los esperados, acumulando empates y derrotas que marcaron un paso fugaz en el club.
⚽ Breve paso que deja secuelas
Durante su gestión, el técnico logró solo una victoria, varios empates y múltiples derrotas, incluyendo la más reciente y decisiva por 4-2. La suma de estos resultados deja al equipo en una posición comprometida en la tabla, con riesgo de caer en la zona de descenso si no se producen cambios inmediatos.
- Curicó Unido 5-3 San Marcos de Arica
- Deportes Copiapó 1-1 Curicó Unido
- Curicó Unido 0-0 Magallanes
- Deportes Concepción 1-1 Curicó Unido
- Curicó Unido 1-1 Deportes Temuco
- Audax Italiano 1-0 Curicó Unido (Copa Chile)
- Santiago Morning 1-0 Curicó Unido
- Curicó Unido 0-1 Rangers de Talca
- Deportes Santa Cruz 2-0 Curicó Unido
- Unión San Felipe 4-2 Curicó Unido
El balance final deja a Curicó Unido en el puesto 14 de la tabla con 24 unidades, apenas un punto por encima de Magallanes y seis por encima del último lugar, que ocupa Santiago Morning, manteniendo al equipo en serio riesgo de descenso.
🛡️ Futuro incierto e interinato
Para el próximo partido frente a San Luis, Mauricio Benavente asumirá como director técnico interino, mientras la dirigencia define quién tomará la banca de forma definitiva.