El fútbol chileno tuvo una nueva salida de un técnico: Emiliano Astorga dejó la banca de Curicó Unido tras solo 1 mes y 25 días en el cargo, luego de una dolorosa derrota por 4-2 frente a Unión San Felipe en la Primera B. La decisión deja al equipo al borde del descenso y abre la incógnita sobre quién asumirá la banca de manera definitiva.

Astorga llegó al club el 11 de julio con la misión de levantar al equipo, y comenzó con una victoria 5-3 ante San Marcos de Arica. Sin embargo, los resultados posteriores no fueron los esperados, acumulando empates y derrotas que marcaron un paso fugaz en el club.

Astorga no pudo revertir la situación en Curicó / ©Photosport.

⚽ Breve paso que deja secuelas

Durante su gestión, el técnico logró solo una victoria, varios empates y múltiples derrotas, incluyendo la más reciente y decisiva por 4-2. La suma de estos resultados deja al equipo en una posición comprometida en la tabla, con riesgo de caer en la zona de descenso si no se producen cambios inmediatos.

Curicó Unido 5-3 San Marcos de Arica

Deportes Copiapó 1-1 Curicó Unido

Curicó Unido 0-0 Magallanes

Deportes Concepción 1-1 Curicó Unido

Curicó Unido 1-1 Deportes Temuco

Audax Italiano 1-0 Curicó Unido (Copa Chile)

Santiago Morning 1-0 Curicó Unido

Curicó Unido 0-1 Rangers de Talca

Deportes Santa Cruz 2-0 Curicó Unido

Unión San Felipe 4-2 Curicó Unido

El balance final deja a Curicó Unido en el puesto 14 de la tabla con 24 unidades, apenas un punto por encima de Magallanes y seis por encima del último lugar, que ocupa Santiago Morning, manteniendo al equipo en serio riesgo de descenso.

🛡️ Futuro incierto e interinato

Para el próximo partido frente a San Luis, Mauricio Benavente asumirá como director técnico interino, mientras la dirigencia define quién tomará la banca de forma definitiva.