No todo es alegría en U de Chile: los Azules ganaron la Supercopa ante Colo Colo y están a las puertas de un vital encuentro de Copa Sudamericana ante Alianza Lima, pero hay un problema en la interna del club.

Esto porque aseguran que el DT Gustavo Álvarez tiene un quiebre en la interna de la institución, lo que claramente puede ir en perjuicio del equipo.

😱 El quiebre de Gustavo Álvarez en U de Chile

Según dieron a conocer en Radio Cooperativa, Álvarez tiene un conflicto con el cuerpo médico de U de Chile: la dificultad se produjo porque tras el duelo ante Colo Colo, el DT aseguró que Lucas Di Yorio (operado por una lesión de meniscos) estará disponible para la revancha con Alianza Lima.

Esto no gustó en los médicos, ya que consideran que Gustavo Álvarez quiere apurar la vuelta del jugador y segundo porque esto ya ocurrió con Leandro Fernández (con otro tipo de lesión), lo que terminó perjudicando al jugador.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima?

U de Chile inicia este jueves 18 de septiembre su llave ante Alianza Lima en Perú, a partir de las 21:30 horas de nuestro país.

Siete días después, el jueves 25 de septiembre, la U recibe a Alianza en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo (el estadio Nacional está reservado para el Mundial Sub 20) a las 21:30 horas.

