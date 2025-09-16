En Universidad de Chile todo es alegria tras consagrarse en la Supercopa. Los azules golearon por 3-0 a Colo Colo y ya piensan en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, los universitarios siguen recibiendo buenas noticias y en la antesala de su duelo en el certamen internacional consiguieron un importante hito.

🤩 U de Chile celebra fuera de las canchas

La obtención de la Supercopa no solo fue celebrada por la U dentro de la cancha, sino también fuera de ella. En las redes sociales, el equipo laico compartió parte de los festejos y varias fotografías para el recuerdo.

Esto no solo provocó la reacción de sus hinchas, sino también un aumento en sus adeptos. Por ello, en las últimas horas, los azules superaron el millón de seguidores en Instagram, algo que pocos han logrado en el fútbol nacional.

📱 El selecto grupo al que se unió U de Chile

Con esto, Universidad de Chile ingresó a un selecto grupo en el que pocos dicen presentes en el fútbol chileno, convirtiéndose en el tercer elenco nacional en lograrlo.

Además de la U, solo Colo Colo (2,6 millones de seguidores) y la selección chilena (2,3 millones) han superado la barrera de los siete dígitos en Instagram. Un hito importante considerando la relevancia que han alcanzado las redes sociales en el último tiempo.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

Sigue en Al Aire Libre toda la actualidad de Universidad de Chile.