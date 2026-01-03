Chile debuta este sábado 3 de enero en el Mundial de la Kings League 2026, torneo de fútbol espectáculo que llega a revolucionar el deporte internacional, con estrellas del balompié mundial presentes en el evento y con figuras del mundo streamer acompañando esta iniciativa liderada por el español Ibai Llanos.

El equipo de Chile está presidido por Arturo Vidal, quien acompañará a la distancia a su escuadra por estar en la pretemporada de Colo Colo. En la cancha estará uno de sus compañeros en el recordado Mundial Sub 20 de Canadá: Mathías Vidangossy, quien es la figura de nuestro país en el certamen.

🕒¿A qué hora juega Chile vs Países Bajos por el Mundial de la Kings League?

Chile enfrentará a Países Bajos este sábado 3 de enero a las 16:00 horas de nuestro país. El torneo se lleva a cabo en Sao Paulo, Brasil.

📆 Sábado 3 de enero de 2026

⏰ 16:00 horas de Chile

📺¿Qué canal transmite GRATIS Chile vs Países Bajos EN VIVO en Chile por el Mundial de la Kings League?

El partido de Chile vs Países Bajos será transmitido de forma gratuita por Canal 13 y sus plataformas de streaming de 13GO y 13.cl.

Señal por el aire

13.1 (Santiago)

8.1 (Arica)

8.1 (Iquique)

13.1 (Antofagasta)

11.1 (Copiapó)

13.1 (La Serena-Coquimbo)

9.1 (Monte Patria)

8.1 (San Felipe-Los Andes)

9.1 (La Calera-Quillota)

8.1 (Gran Valparaíso)

10.1 (San Antonio)

8.1 (Rancagua)

5.1 (San Fernando)

8.1 (Talca)

13.1 (Chillán)

5.1 (Gran Concepción)

10.1 (Angol)

4.1 (Temuco)

9.1 (Villarrica)

12.1 (Valdivia)

9.1 (Osorno)

13.1 (Puerto Montt)

6.1 (Coyhaique)

9.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

📋 ¿Qué otros partidos juega Chile en el Mundial de la Kings League?

Chile juega el miércoles 7 de enero ante Marruecos y el domingo 11 de enero ante Colombia.

Fecha 2: Chile vs. Marruecos

Miércoles 7 de enero – 18:00 horas (Chile)

Fecha 3: Chile vs. Colombia