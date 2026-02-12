El Elche recibe a Osasuna este viernes en un partido de alta tensión. El conjunto franjiverde atraviesa un inicio de 2026 complejo, sin triunfos en el año calendario y con el margen respecto al descenso reducido a solo dos puntos. Al frente estará un Osasuna en plena racha positiva, que suma 10 de los últimos 12 puntos y llega noveno con 29 unidades.
Desde Chile, la atención está puesta en Lucas Cepeda. El delantero ex Colo Colo disputará recién su tercer partido en España y sigue en fase de integración, tal como reconoció su entrenador, Eder Sarabia, en conferencia de prensa.
📺 ¿Qué canal transmite Elche vs Osasuna EN VIVO en Chile?
El partido será transmitido en vivo este viernes a través de:
- Disney+ Premium (streaming)
- ESPN 2
La cobertura incluirá previa y análisis desde el estadio Martínez Valero.
🕒 ¿A qué hora juega Elche vs Osasuna por LaLiga?
El duelo está programado para:
- 📆 Viernes 13 de febrero de 2026
- ⏰ 17:00 horas de Chile
- 🏟️ Estadio Martínez Valero
Un horario accesible para la audiencia chilena, con expectativa por la posible participación de Cepeda.
📡 ¿Dónde ver Elche vs Osasuna EN VIVO ONLINE?
La transmisión online oficial estará disponible en:
- Disney+ Premium
- Plataformas compatibles con Smart TV, celular, tablet y computador
🎁 ¿Dónde ver GRATIS Elche vs Osasuna?
El minuto a minuto, estadísticas, formaciones confirmadas y jugadas clave estarán disponibles gratis en:
AlAireLibre.cl
(cobertura en vivo y seguimiento completo del partido)
🇨🇱 ¿Juega Lucas Cepeda en Elche vs Osasuna?
Lucas Cepeda está disponible, pero no sería titular. El entrenador Eder Sarabia fue claro respecto a su proceso de adaptación: “Hablé con él durante la semana. Es su pretemporada, por decirlo de alguna manera. Es su tercer partido. Es lógico que viene de otro ritmo y otra competición. El que pensase que iba a estar al 100% desde el primer día no iba a tener la perspectiva correcta”.
El DT también destacó su actitud: “Nos va a dar alternativas y en lo defensivo tiene que aprender algunas cosas que hacemos diferentes. Está contento, queriendo entrenar, siendo profesional… Estoy muy contento y está en el proceso lógico en esa integración”.
Cepeda viene sumando minutos progresivamente y su ingreso en el segundo tiempo aparece como la alternativa más probable si Elche necesita desborde o cambio de ritmo por banda.
📊 Los números de Elche vs Osasuna
Elche CF – LaLiga 2025/26
Puesto: 15°
Margen sobre descenso: 2 puntos
Inicio de 2026: 5 derrotas y 2 empates
Sin triunfos en el año
Osasuna – LaLiga 2025/26
Puesto: 9°
29 puntos
Últimos 4 partidos: 3 triunfos y 1 empate
10 de los últimos 12 puntos posibles
En el partido de ida empataron 1-1, con gol de Adrià Pedrosa en el último minuto.
🔴 Formación de Elche vs Osasuna
Elche CF (3-5-2): Peña; Pétrot, Bigas, Chust; Valera, Villar, Aguado, Febas, Pedrosa; Silva y Álvaro Rodríguez. DT: Eder Sarabia.
CA Osasuna (4-3-3): Herrera; Galán, Herrando, Catena, Rosier; Oroz, Torró, Rubén García; Muñoz, Budimir y Moro. DT: Alessio Lisci.
📈 ¿Cómo es el historial entre Elche vs Osasuna?
El enfrentamiento más reciente terminó 1-1 en la jornada 6. Se trata de un duelo directo por la permanencia, con realidades actuales muy distintas: Osasuna en alza y Elche urgido por cortar su mala racha.
📰 En resumen
- Elche vs Osasuna se juega este viernes 13 de febrero
- ⏰ 17:00 horas de Chile
- 📺 Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2
- Elche necesita cortar su mala racha
- Osasuna llega en su mejor momento de la temporada
- Lucas Cepeda está disponible y podría sumar minutos
Lucas Cepeda está disponible y podría sumar minutos
