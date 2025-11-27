Real Betis de Manuel Pellegrini se impuso por 2-1 a Utrecht en el estadio La Cartuja de Sevilla y quedó en gran pie para clasificar directamente a los octavos de final de la Europa League 2024-25, a falta de tres fechas para el final de la Fase Liga,
La escuadra de Pellegrini quedó en el quinto puesto con 11 puntos, a solo uno del liderato, y cinco por sobre la zona de eliminación. Además, es apenas uno de los cuatro equipos que siguen invictos en este torneo.
⚽ Los goles de Real Betis vs Utrecht por la Europa League 2025
Antes de las anotaciones de este partido, ocurrió algo muy curioso: los jugadores béticos Isco y Sofyan Amrabat tuvieron un fuerte choque entre sí antes de los 10 minutos y quedaron ambos lesionados. Lo peor es que no salieron al mismo tiempo, por lo que Pellegrini debió utilizar dos ventanas de cambio para reemplazarlos.
Pese a esto, los goles de Real Betis en este compromiso fueron obra de Cucho Hernández (en los 42 minutos de juego) y Abde Ezzalzouli (50′), en un período de mucha solidez de la escuadra andaluz.
En los 55′ llegó el descuento de Utrecht a través de Miguel Rodríguez, tanto que dio mucha incertidumbre al encuentro. De hecho, la visita tuvo ocasiones hasta en los descuentos para empatar, pero finalmente no lo consiguieron.
📊 Estadísticas de Real Betis vs Utrecht por la Europa League 2025
- Juan Hernandez 42′
- Abdessamad Ezzalzouli 50′
- Ricardo Rodríguez 86′
- Miguel Rodriguez 55′
- Alonzo Engwanda 67′
Valles
Ortiz
Llorente
Rodríguez
Altimira
Amrabat
Ezzalzouli
Hernandez
- Entrenador
-
0Manuel Pellegrini
- Suplentes
-
13Adrián
-
5Marc Bartra
-
8Pablo Fornals
-
9Ezequiel Avila
-
16Valentin Gomez
-
17Rodrigo Riquelme
-
18Nelson Deossa
-
21Marc Roca
-
23Junior Firpo
-
24Aitor Ruibal
-
52Pablo Garcia
-
41Manu Gonzalez
Brouwer
Horemans
van
der
Hoorn
Viergever
El
Karouani
de
Wit
Engwanda
Bozdogan
Rodriguez
Haller
Cathline
- Entrenador
-
0Ron Jans
- Suplentes
-
33Kevin Gadellaa
-
37Mees Eppink
-
5Kolbeinn Finnsson
-
9David Min
-
15Adrian Blake
-
21Gjivai Zechiel
-
26Miliano Jonathans
-
40Matisse Didden
-
44Mike Eerdhuijzen
-
46Jaygo van Ommeren
-
55Derry Murkin
📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Real Betis?
Real Betis de Manuel Pellegrini vuelve a jugar este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas el derbi ante Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, de visita en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la Fecha 14 de La Liga española.
Después, el sábado 6 de diciembre recibirá al todopoderoso Barcelona por la Fecha 15, por lo que son dos duelos muy exigentes en la recta final de este 2025.
A esto hay que sumarle que el primer compromiso de 2026 será contra Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Es decir, se viene un calendario muy complicado.
