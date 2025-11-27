Real Betis de Manuel Pellegrini se impuso por 2-1 a Utrecht en el estadio La Cartuja de Sevilla y quedó en gran pie para clasificar directamente a los octavos de final de la Europa League 2024-25, a falta de tres fechas para el final de la Fase Liga,

La escuadra de Pellegrini quedó en el quinto puesto con 11 puntos, a solo uno del liderato, y cinco por sobre la zona de eliminación. Además, es apenas uno de los cuatro equipos que siguen invictos en este torneo.

⚽ Los goles de Real Betis vs Utrecht por la Europa League 2025

Antes de las anotaciones de este partido, ocurrió algo muy curioso: los jugadores béticos Isco y Sofyan Amrabat tuvieron un fuerte choque entre sí antes de los 10 minutos y quedaron ambos lesionados. Lo peor es que no salieron al mismo tiempo, por lo que Pellegrini debió utilizar dos ventanas de cambio para reemplazarlos.

Pese a esto, los goles de Real Betis en este compromiso fueron obra de Cucho Hernández (en los 42 minutos de juego) y Abde Ezzalzouli (50′), en un período de mucha solidez de la escuadra andaluz.

En los 55′ llegó el descuento de Utrecht a través de Miguel Rodríguez, tanto que dio mucha incertidumbre al encuentro. De hecho, la visita tuvo ocasiones hasta en los descuentos para empatar, pero finalmente no lo consiguieron.

📊 Estadísticas de Real Betis vs Utrecht por la Europa League 2025

Europa League – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 5 Real Betis 2 1 Descanso : 1 0 Finalizado Estadio de La Cartuja – Seville FC Utrecht Juan Hernandez 42′

Abdessamad Ezzalzouli 50′ Ricardo Rodríguez 86′ Miguel Rodriguez 55′ Alonzo Engwanda 67′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 86 ‘ Real Betis Tarjeta amarilla : Ricardo Rodríguez 83 ‘ FC Utrecht Sustitución entra : Matisse Didden 83 ‘ FC Utrecht Sustitución sale : Mike van der Hoorn 83 ‘ FC Utrecht Sustitución entra : Adrian Blake 83 ‘ FC Utrecht Sustitución sale : Yoann Cathline 82 ‘ Real Betis Sustitución entra : Pablo Garcia 82 ‘ Real Betis Sustitución sale : Abdessamad Ezzalzouli 82 ‘ Real Betis Sustitución entra : Ezequiel Avila 82 ‘ Real Betis Sustitución sale : Juan Hernandez 68 ‘ FC Utrecht Sustitución entra : David Min 68 ‘ FC Utrecht Sustitución sale : Sebastien Haller 67 ‘ FC Utrecht Tarjeta amarilla : Alonzo Engwanda 58 ‘ FC Utrecht Sustitución entra : Gjivai Zechiel 58 ‘ FC Utrecht Sustitución sale : Can Bozdogan 55 ‘ FC Utrecht Gol regular : Miguel Rodriguez 50 ‘ Real Betis Asistencia : Pablo Fornals 50 ‘ Real Betis Gol regular : Abdessamad Ezzalzouli 46 ‘ FC Utrecht Sustitución entra : Derry Murkin 46 ‘ FC Utrecht Sustitución sale : Souffian El Karouani 42 ‘ Real Betis Asistencia : Antony 42 ‘ Real Betis Gol regular : Juan Hernandez 15 ‘ Real Betis Sustitución entra : Pablo Fornals 15 ‘ Real Betis Sustitución sale : Sofyan Amrabat 10 ‘ Real Betis Sustitución entra : Nelson Deossa 10 ‘ Real Betis Sustitución sale : Isco [ +5 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. Amonestación para Ricardo Rodríguez. Cambio: se retira Mike van der Hoorn y entra en su lugar Matisse Didden. Cambio: se retira Yoann Cathline y entra en su lugar Adrian Blake. Cambio: se retira Abdessamad Ezzalzouli y entra en su lugar Pablo Garcia. Cambio: se retira Juan Hernandez y entra en su lugar Ezequiel Avila. Cambio: se retira Sebastien Haller y entra en su lugar David Min. Amonestación para Alonzo Engwanda. Cambio: se retira Can Bozdogan y entra en su lugar Gjivai Zechiel. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Miguel Rodriguez! Asistencia de Pablo Fornals en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Abdessamad Ezzalzouli! Cambio: se retira Souffian El Karouani y entra en su lugar Derry Murkin. Ya en juego el segundo tiempo. [ +11 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Asistencia de Antony en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Juan Hernandez! Cambio: se retira Sofyan Amrabat y entra en su lugar Pablo Fornals. Cambio: se retira Isco y entra en su lugar Nelson Deossa. El árbitro da inicio al encuentro. Real Betis Real Betis 4-2-3-1 1 Alvaro

Valles 40 Angel

Ortiz 3 Diego

Llorente 4 Natan 12 Ricardo

Rodríguez 6 Sergi

Altimira 14 Sofyan

Amrabat 7 Antony 22 Isco 10 Abdessamad

Ezzalzouli 19 Juan

Hernandez Entrenador

0 Manuel Pellegrini

Suplentes

13 Adrián



5 Marc Bartra



8 Pablo Fornals



9 Ezequiel Avila



16 Valentin Gomez



17 Rodrigo Riquelme



18 Nelson Deossa



21 Marc Roca



23 Junior Firpo



24 Aitor Ruibal



52 Pablo Garcia



41 Manu Gonzalez

FC Utrecht FC Utrecht 4-3-3 25 Michael

Brouwer 2 Siebe

Horemans 3 Mike

van

der

Hoorn 24 Nick

Viergever 16 Souffian

El

Karouani 20 Dani

de

Wit 27 Alonzo

Engwanda 8 Can

Bozdogan 22 Miguel

Rodriguez 91 Sebastien

Haller 10 Yoann

Cathline Entrenador

0 Ron Jans

Suplentes

33 Kevin Gadellaa



37 Mees Eppink



5 Kolbeinn Finnsson



9 David Min



15 Adrian Blake



21 Gjivai Zechiel



26 Miliano Jonathans



40 Matisse Didden



44 Mike Eerdhuijzen



46 Jaygo van Ommeren



55 Derry Murkin

12 Faltas Cometidas 11 1 Fuera de Juego 2 58 Posesión de Balón 42 1 Tarjetas Amarillas 1 5 Tiros Fuera 2 6 Tiros a Puerta 3 3 Corners 3 0 Tarjetas Rojas 0 6 Saques de Portería 7 0 Penaltis 0 11 Tiros Libres 12 2 Paradas 5 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 2 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 4 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 2 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 2 Corners 1ª Mitad 1 1 Corners 2ª Mitad 2 62 Posesión de Balón 1ª Mitad 38 54 Posesión de Balón 2ª Mitad 46 7 Faltas Cometidas 1ª Mitad 1 4 Faltas Cometidas 2ª Mitad 8 Últimos enfrentamientos REA 2 – 1 FC 27/11/2025

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Real Betis?

Real Betis de Manuel Pellegrini vuelve a jugar este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas el derbi ante Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, de visita en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la Fecha 14 de La Liga española.

Después, el sábado 6 de diciembre recibirá al todopoderoso Barcelona por la Fecha 15, por lo que son dos duelos muy exigentes en la recta final de este 2025.

A esto hay que sumarle que el primer compromiso de 2026 será contra Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Es decir, se viene un calendario muy complicado.

