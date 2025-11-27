Real Betis de Manuel Pellegrini se impuso por 2-1 a Utrecht en el estadio La Cartuja de Sevilla y quedó en gran pie para clasificar directamente a los octavos de final de la Europa League 2024-25, a falta de tres fechas para el final de la Fase Liga,

La escuadra de Pellegrini quedó en el quinto puesto con 11 puntos, a solo uno del liderato, y cinco por sobre la zona de eliminación. Además, es apenas uno de los cuatro equipos que siguen invictos en este torneo.

⚽ Los goles de Real Betis vs Utrecht por la Europa League 2025

Antes de las anotaciones de este partido, ocurrió algo muy curioso: los jugadores béticos Isco y Sofyan Amrabat tuvieron un fuerte choque entre sí antes de los 10 minutos y quedaron ambos lesionados. Lo peor es que no salieron al mismo tiempo, por lo que Pellegrini debió utilizar dos ventanas de cambio para reemplazarlos.

Pese a esto, los goles de Real Betis en este compromiso fueron obra de Cucho Hernández (en los 42 minutos de juego) y Abde Ezzalzouli (50′), en un período de mucha solidez de la escuadra andaluz.

En los 55′ llegó el descuento de Utrecht a través de Miguel Rodríguez, tanto que dio mucha incertidumbre al encuentro. De hecho, la visita tuvo ocasiones hasta en los descuentos para empatar, pero finalmente no lo consiguieron.

📊 Estadísticas de Real Betis vs Utrecht por la Europa League 2025

Europa League – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 5
Real Betis
27/11/2025 17:00
2
1
Descanso : 1 0
Finalizado Estadio de La Cartuja – Seville
FC Utrecht
  • Juan Hernandez 42′
  • Abdessamad Ezzalzouli 50′
  • Ricardo Rodríguez 86′
  • Miguel Rodriguez 55′
  • Alonzo Engwanda 67′
Real Betis
4-2-3-1
Alvaro Valles 1
Alvaro
Valles
Angel Ortiz 40
Angel
Ortiz
Diego Llorente 3
Diego
Llorente
Natan 4
Natan
Ricardo Rodríguez 12
Ricardo
Rodríguez
Sergi Altimira 6
Sergi
Altimira
Sofyan Amrabat 14
Sofyan
Amrabat
Antony 7
Antony
Isco 22
Isco
Abdessamad Ezzalzouli 10
Abdessamad
Ezzalzouli
Juan Hernandez 19
Juan
Hernandez
  • Entrenador
  • 0
    Manuel Pellegrini
  • Suplentes
  • 13
    Adrián
  • 5
    Marc Bartra
  • 8
    Pablo Fornals
  • 9
    Ezequiel Avila
  • 16
    Valentin Gomez
  • 17
    Rodrigo Riquelme
  • 18
    Nelson Deossa
  • 21
    Marc Roca
  • 23
    Junior Firpo
  • 24
    Aitor Ruibal
  • 52
    Pablo Garcia
  • 41
    Manu Gonzalez
FC Utrecht
4-3-3
Michael Brouwer 25
Michael
Brouwer
Siebe Horemans 2
Siebe
Horemans
Mike van der Hoorn 3
Mike
van
der
Hoorn
Nick Viergever 24
Nick
Viergever
Souffian El Karouani 16
Souffian
El
Karouani
Dani de Wit 20
Dani
de
Wit
Alonzo Engwanda 27
Alonzo
Engwanda
Can Bozdogan 8
Can
Bozdogan
Miguel Rodriguez 22
Miguel
Rodriguez
Sebastien Haller 91
Sebastien
Haller
Yoann Cathline 10
Yoann
Cathline
  • Entrenador
  • 0
    Ron Jans
  • Suplentes
  • 33
    Kevin Gadellaa
  • 37
    Mees Eppink
  • 5
    Kolbeinn Finnsson
  • 9
    David Min
  • 15
    Adrian Blake
  • 21
    Gjivai Zechiel
  • 26
    Miliano Jonathans
  • 40
    Matisse Didden
  • 44
    Mike Eerdhuijzen
  • 46
    Jaygo van Ommeren
  • 55
    Derry Murkin
12
Faltas Cometidas
11
1
Fuera de Juego
2
58
Posesión de Balón
42
1
Tarjetas Amarillas
1
5
Tiros Fuera
2
6
Tiros a Puerta
3
3
Corners
3
0
Tarjetas Rojas
0
6
Saques de Portería
7
0
Penaltis
0
11
Tiros Libres
12
2
Paradas
5
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
4
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
2
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
2
Corners 1ª Mitad
1
1
Corners 2ª Mitad
2
62
Posesión de Balón 1ª Mitad
38
54
Posesión de Balón 2ª Mitad
46
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
1
4
Faltas Cometidas 2ª Mitad
8
📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Real Betis?

Real Betis de Manuel Pellegrini vuelve a jugar este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas el derbi ante Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, de visita en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la Fecha 14 de La Liga española.

Después, el sábado 6 de diciembre recibirá al todopoderoso Barcelona por la Fecha 15, por lo que son dos duelos muy exigentes en la recta final de este 2025.

A esto hay que sumarle que el primer compromiso de 2026 será contra Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Es decir, se viene un calendario muy complicado.

