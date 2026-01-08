Universidad Católica comenzó a dar las primeras señales de estabilidad en su plantel de cara a la temporada 2026. En medio del mercado de pases y mientras define refuerzos, la dirigencia cruzada avanzó en asegurar la permanencia de piezas importantes dentro del equipo.

🔒 Las piezas que seguirán en Católica

Durante la jornada de este jueves 8 de enero, Universidad Católica confirmó la renovación de Clemente Montes y Agustín Farías, quienes extendieron su vínculo con el club de cara a la temporada 2026, reforzando así la base del plantel que competirá tanto en los torneos locales como en la Copa Libertadores.

Montes, delantero formado en la UC y una de las alternativas ofensivas más constantes del equipo en las últimas temporadas, continuará aportando juventud y presencia en ataque. Por su parte, Farías, mediocampista con pasado en Palestino y nacionalizado chileno, vivirá su tercera temporada en la institución, sumando experiencia, orden y recorrido en el mediocampo cruzado.

Estas renovaciones forman parte de un plan estratégico de la Católica para mantener la base del equipo y asegurar continuidad en posiciones clave, mientras la dirigencia sigue evaluando posibles refuerzos en otras zonas del campo.

Montes y Farías se suman a una lista relevante de jugadores que ya renovaron su vínculo con el club, entre ellos Fernando Zampedri, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena, Jhojan Valencia y Darío Melo. En tanto, Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez y Justo Giani aparecen, hasta ahora, como los refuerzos confirmados por la institución.