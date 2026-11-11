Datos Clave Rival: Chidi Njokuani, estadounidense de 37 años, con récord de 26 victorias, 12 derrotas y un combate sin resultado. Fecha: El combate estaría programado para el UFC Fight Night de Dallas del 16 de enero de 2027, aún sin confirmación oficial. El dato: Njokuani le saca unos 13 centímetros de alcance al chileno y pelearía en su ciudad natal.

Ignacio “La Jaula” Bahamondes ya tendría fecha y rival para su próxima pelea en la UFC. Según la información del periodista Marcel Dorff, recogida por ADN Radio, el chileno enfrentaría al estadounidense Chidi Njokuani en el UFC Fight Night de Dallas, el sábado 16 de enero de 2027. La empresa todavía no lo ha confirmado.

Sería la segunda pelea de Bahamondes en el peso wélter (170 libras), la categoría a la que volvió en septiembre para cortar una racha de dos derrotas seguidas en el peso ligero. Y el cruce no parece sencillo: Njokuani nació en Dallas y tiene más alcance que el chileno.

De dos derrotas a un triunfo que lo devolvió a los planes

El 12 de septiembre, en Glendale, Arizona, Bahamondes venció por decisión unánime al ruso Muslim Salikhov tras tres asaltos completos. Fue su regreso al wélter y, como contamos en su momento, un triunfo que necesitaba: venía de perder por decisión ante Rafael Fiziev en Bakú, en junio de 2025, y ante Tofiq Musayev en Seattle, en marzo de 2026, en un combate que se llevó el premio a la Pelea de la Noche.

Según ADN Radio, la victoria ante un luchador experimentado como Salikhov volvió a poner al chileno en los planes de la empresa. Ahora la exigencia cambia: ya no se trata de cortar una mala racha, sino de demostrar que puede sostenerse en una división nueva.

Los números de Bahamondes y Njokuani

Los dos llegan con perfil de golpeadores. Estos son sus registros profesionales en artes marciales mixtas:

Ignacio Bahamondes: 29 años, nacido en Santiago. Récord de 18 victorias y 7 derrotas. Ganó 11 combates por nocaut, 2 por sumisión y 5 por decisión. Mide 1,91 metros y tiene 191 centímetros de alcance.

29 años, nacido en Santiago. Récord de 18 victorias y 7 derrotas. Ganó 11 combates por nocaut, 2 por sumisión y 5 por decisión. Mide 1,91 metros y tiene 191 centímetros de alcance. Chidi Njokuani: 37 años, nacido en Dallas, Texas. Récord de 26 victorias, 12 derrotas y un combate sin resultado. Ganó 15 por nocaut, 1 por sumisión y 10 por decisión. También mide 1,91 metros, pero su alcance llega a 203 centímetros.

37 años, nacido en Dallas, Texas. Récord de 26 victorias, 12 derrotas y un combate sin resultado. Ganó 15 por nocaut, 1 por sumisión y 10 por decisión. También mide 1,91 metros, pero su alcance llega a 203 centímetros. Premios: el chileno suma cuatro distinciones a la Actuación de la Noche en la UFC, entre ellos el nocaut con patada giratoria a Roosevelt Roberts en 2021 y la sumisión a Jalin Turner en el UFC 313, en marzo de 2025.

Njokuani, apodado “Bang Bang”, viene de una de las sorpresas entre los no clasificados del wélter: el 15 de agosto venció por decisión unánime al español Joel Álvarez en el UFC 330. Antes había perdido dos seguidas, ante Jake Matthews por sumisión en el primer asalto y ante Carlos Leal Miranda por decisión.

Nuestra lectura: un duelo entre la resistencia del chileno y el alcance del local

Esta es nuestra lectura, a partir de los registros de ambos. Bahamondes subió al wélter con un alcance que en el peso ligero solía ser una ventaja. Ante Njokuani esa ventaja desaparece: le concede unos 13 centímetros, justo el tipo de diferencia que, según ADN Radio, Álvarez quiso aprovechar al subir de categoría y que no le alcanzó ante el estadounidense.

Pero los números también muestran una grieta en el rival. De las 12 derrotas de Njokuani, nueve terminaron antes del límite: cinco por nocaut y cuatro por sumisión. Bahamondes, en cambio, nunca ha perdido por nocaut: sus siete caídas fueron cinco por decisión y dos por sumisión. Si el chileno logra acortar la distancia, el registro dice que el estadounidense es vulnerable cuando el combate se ensucia; si la pelea se juega a distancia larga y en casa de Njokuani, el escenario favorece al local.

Hay un último factor: la edad. Njokuani cumplirá 38 años el 31 de diciembre, dos semanas antes de la pelea, mientras que Bahamondes tiene 29.

Lo que falta para que sea oficial

Por ahora, el combate es una filtración y no un anuncio. Si la UFC lo confirma, “La Jaula” abriría su 2027 en Texas, con la opción de encadenar dos triunfos en el wélter, algo que no consigue desde su paso por el peso ligero en 2024 y 2025. El horario y la transmisión en Chile se conocerán cuando la cartelera sea oficial, como ocurrió con su pelea ante Salikhov.