Datos Clave Gran retorno: Ignacio “Jaula” Bahamondes salió victorioso en su vuelta a la UFC después de seis meses ¿A quién le ganó?: Al experimentado ruso Muslim Salikhov en su debut en Peso Wélter Millonario premio: Más de 140 millones de pesos chilenos

¡Tremendo! Ignacio “Jaula” Bahamondes regresó con todo a la UFC tras vencer al ruso Muslim Salikhov en su debut en la categoría de Peso Wélter en una velada que se está llevando a cabo Desert Diamond Arena, Glendale, en Estados Unidos.

La pelea fue preliminar de en una jornada que termina con el gran combate del brasileño Jean Silva frente al mexicano José Miguel Delgado en Pluma.

Así fue la victoria del Jaula Bahamondes en su vuelta a la UFC

Ignacio “Jaula” Bahamondes disputó tres rounds impecables contra Muslim Salikhov y se impuso por decisión unánime de los jueces. En el segundo asalto llegaron los golpes claves que dejaron complicado al ruso.

En el tercero vino la arremetida de Salikhov, pero Jaula contuvo bien la “ira” de su rival, quedándose sin dudas con el triunfo.

Bahamondes no competía en la UFC desde el 28 de marzo, ocasión en la que derrotó a Tofiq Musayev, pero en peso ligero.

Los millones que se embolsó el Jaula Bahamondes

Jaula Bahamondes recibirá 150 mil dólares tras su gran victoria frente a Muslim Salikhov (75 mil por la pelea y 75 mil por ganar), lo que se traduce en poco más de 140 millones en pesos chilenos.

Además, puede sumar un monto extra de bonus por su buen desempeño en la jornada, aunque eso dependerá de lo que pase en las otras peleas.