Stephanie Vaquer vivirá este sábado 12 de septiembre el momento más simbólico de su carrera: peleará por el Campeonato Mundial Femenino de la WWE en el Santander Arena de Santiago, frente a su propio público y por primera vez en suelo chileno bajo el alero de la compañía estadounidense.

La luchadora oriunda de San Fernando, apodada “La Primera”, será la protagonista del cierre del WWE South America Live Tour 2026, la gira que pasó por Ecuador, Colombia y Argentina antes de llegar a Chile. Es, además, el regreso de la empresa al país tras siete años de ausencia, desde su última visita en 2019, y con las entradas completamente agotadas.

¿Dónde ver a Stephanie Vaquer en busca del título mundial en WWE?

Al tratarse de un live show (no de un evento premium televisado), la WWE no ha confirmado transmisión en vivo para este espectáculo. Los resultados y momentos destacados suelen difundirse por las redes oficiales de la compañía.

¿Cuándo y dónde es la WWE en Chile?

Fecha: Sábado 12 de septiembre

Sábado 12 de septiembre Hora: 20:00 horas

20:00 horas Lugar: Santander Arena, Parque O’Higgins, Santiago

Santander Arena, Parque O’Higgins, Santiago Entradas: Agotadas

El combate estelar: Vaquer por la revancha

El evento principal será un combate de triple amenaza por el Women’s World Championship entre Liv Morgan (actual campeona), Becky Lynch y Stephanie Vaquer.

Para la chilena es una revancha directa: fue campeona mundial femenina tras vencer a Iyo Sky en Wrestlepalooza, en septiembre de 2025, convirtiéndose en la primera sudamericana en conquistar ese título, pero perdió el cinturón ante Liv Morgan en WrestleMania 42, en abril pasado. Ahora tiene la chance de recuperarlo en casa, en un hito inédito para el wrestling nacional.

Cartelera completa: tres campeonatos en juego

Campeonato Mundial Femenino (triple amenaza): Liv Morgan (c) vs. Becky Lynch vs. Stephanie Vaquer.

Campeonato Intercontinental (Fatal 4-Way): Chad Gable (c) vs. Penta vs. Dragon Lee vs. Ethan Page.

Campeonatos Mundiales en Parejas: The Street Profits vs. The Vision, con Maxxine Dupri acompañando a los retadores.

Además de las tres luchas titulares, la delegación de Monday Night Raw que llega a Santiago incluye a Seth “Freakin” Rollins, The Usos, Solo Sikoa, Jacob Fatu, GUNTHER, Oba Femi y “Original” El Grande Americano. La organización advirtió que la cartelera está sujeta a cambios de último minuto.