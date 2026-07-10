En medio de las fases finales del Mundial 2026, la UFC quiere meterse en el centro de atención de los aficionados al deporte, y es por ello que para este sábado 11 de julio, la empresa norteamericana de artes marciales mixtas tiene programado su evento UFC 329: McGregor vs Holloway 2, que se disputará en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Con una cartelera llena de combates, el regreso de “The Notorious” al octágono es un suceso histórico para la marca, debido a que McGregor no pelea desde el año 2021. El último combate del irlandés fue en el evento UFC 264, donde se enfrentó a Dustin Poirirer. En aquel enfrentamiento, el europeo sufrió una dolorosa fractura de tibia y peroné, la cual lo alejó de la disciplina.

Tras cinco años de espera, el regreso de McGregor será ante un viejo conocido, Max Holloway. Ambos peleadores se enfrentaron el 17 de agosto del año 2013. En aquel duelo, “The Notorious” se quedó con la victoria por decisión unánime del jurado tras tres asaltos.

Trece años después, McGregor y Holloway volverán a verse en un octágono, con mayor experiencia y la misma sed de victoria, o así lo demostraron en el pesaje tradicional y posterior careo que encendió las redes.

¿Quién transmite UFC 329: McGregor vs Holloway 2 en Chile?

El enfrentamiento entre Conor McGregor y Max Holloway será emitido exclusivamente por las señales de la plataforma de streaming Paramount+. Ningún canal de televisión transmitirá el choque entre el irlandés y el norteamericano.

TV : No hay transmisión.

: No hay transmisión. Streaming: Paramount+.

Para poder ver la pelea tendrás que contar con una suscripción con la plataforma de streaming, y no hay cobros adicionales por el evento.

¿Cuándo y a qué hora pelea McGregor vs Holloway?

La revancha entre McGregor y Holloway se realizará este sábado 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas, ubicado en Estados Unidos. Cabe destacar que el evento inicia a las 19:00 horas con las peleas preliminares de la cartelera, mientras que las estelares iniciarán a partir de las 21:00 horas.

Además, se estima que el choque estelar de la jornada entre el irlandés y el norteamericano inicie alrededor de las 23:00 horas, pero el horario puede ir variando dependiendo de la duración de los combates previos.

Peleas preliminares: Inician a las 19:00 horas.

Peleas Co-estelares: Inician a las 21:00 horas.

McGregor vs Holloway 2: Se estima que inicie a las 23:00 horas. Horario sujeto a modificación.

Cartelera de peleas estelares:

Conor McGregor vs Max Holloway (Pelea estelar – Peso Welter)

Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett (Pelea Co-Estelar -Peso Ligero)

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh

King Green vs. Terrance McKinney

Cartelera de peleas preliminares: