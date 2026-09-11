La espera ha llegado a su final, ya que durante este 12 de septiembre, Ignacio “La Jaula” Bahamondes vuelve al octágono para disputar la Noche UFC en una pelea inédita debido a su cambio de categoría. Tras dos caídas seguidas en la empresa norteamericana, el chileno regresa a la acción en la categoría Peso Wélter, donde se enfrentará ante el ruso Muslim Salikhov.

“La Jaula” fue derrotado en sus dos últimas presentaciones en la categoría Peso Ligero, ante Rafael Fiziev y Tofiq Musayev, ambas por decisión unánime. Tras sus dos derrotas, Bahamondes hará su estreno en la categoría Peso Wélter, nada más y nada menos ante el ruso Muslim Salikhov, quien es apodado como “El Rey del Kung Fu”.

Salikhov es un destacado luchador de 42 años, quien mantiene un registro de 22 victorias y 6 derrotas en la UFC. Además, el ruso es una de las caras visibles de la división Wélter, ya que desde su llegada en el año 2017 a la empresa siempre ha disputado aquel categoría.

¿Quién transmite la Bahamondes vs Salikhov en Chile?

El enfrentamiento entre el chileno y el ruso será emitido exclusivamente por las señales de la plataforma de streaming Paramount+. Ningún canal de televisión transmitirá el choque entre el Bahamondes y Salikhov.

TV : No hay transmisión.

: No hay transmisión. Streaming: Paramount+.

Para poder ver la pelea tendrás que contar con una suscripción con la plataforma de streaming, y no hay cobros adicionales por el evento.

¿Cuándo y a qué hora pelea Bahamondes vs Salikhov?

El debut de “La Jaula” Bahamondes ante el ruso Salikhov se realizará este sábado 12 de septiembre en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, ubicado en Estados Unidos. El evento dará inicio a las 15:00 horas con su cartelera preliminar al show principal, el cual partirá a las 18:00 horas en horario chileno.

Cabe destacar que la pelea entre Bahamondes y Salikhov será la penúltima de la cartelera preliminar, por lo que se espera que el chileno salte al octágono más importante del mundo al rededor de las 16:30 – 17:00 horas.

Peleas preliminares: Inician a las 15:00 horas.

Cartelera principal: Inicia a las 18:00 horas.