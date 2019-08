Claudio Bravo tras la victoria: "Si trabajas más duro que nunca es normal que pase esto"

El portero chileno Claudio Bravo fue figura este domingo en el triunfo de Manchester City sobre Liverpool para conquistar la Community Shield, y tras el partido, manifestó sus sensaciones en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Me lo tomo con la misma tranquilidad de siempre, me tocó vivir una lesión compleja, difícil de recuperar. Es una de las más graves que existen, pero cuando te preparas de buena manera, trabajas y dedicas horas para volver a la normalidad, los resultados están ahí", explicó al corresponsal de Al Aire Libre, Maks Cárdenas.

Además, Bravo recalcó que fue clave la confianza depositada por Manchester City en su proceso de recuperación.

"La confianza que te tienen acá es absoluta y siempre he sido un convencido de que las cosas pasan por algo, si trabajo más duro que nunca, es normal que suceda esto", sentenció.

El rol de Bravo fue vital para la victoria de los ciudadanos ante los reds, al ser protagonista con siete tapadas durante el partido y atajar un penal clave, el cual permitió la celebración del equipo dirigido por Josep Guardiola.

En redes sociales, Bravo también manifestó su alegría, destacando que la "clave del éxito" está en el trabajo en equipo.

La clave del éxito está aquí 💪🏻 first trophy of the season 🏆well done boys 👏🏻👏🏻👏🏻👌🏻👍🏻 @ManCity 💙 pic.twitter.com/tTlK7Vbbuc