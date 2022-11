Claudio Bravo: "Veremos si me da para volver al fútbol chileno"

El meta nacional Claudio Bravo, arquero de Real Betis y la Roja, se refirió a su futuro en el fútbol profesional, expresando su deseo de mantenerse por un tiempo más en Europa, poniendo en duda su regreso al torneo chileno.

En conversación con Mega, el capitán aseguró que espera "mantenerme en el fútbol de Europa, con el alto rendimiento, con la sensación de que aún sigues aportando a este nivel es magnífico".

"Espero seguir disfrutándolo y cuando vea que ya no me alcanza para estar a ese nivel ya veremos la siguiente opción o el paso que habrá que tomar", agregó el histórico de la selección chilena.

Sobre un posible retiro, apuntó: "Soy bien sincero. Me veo bien en Betis. Me queda una temporada y posiblemente otra más, pero tampoco quiero adelantarme a los procesos de absolutamente nada. Quiero sentirme bien, sentirme competitivo como lo he hecho siempre y lo otro lo determinará cómo yo me sienta, físicamente o mentalmente".

Respecto a la posibilidad de retornar a Colo Colo, expresó: "Ya cuando te acostumbras a una cosa, no quieres soltarlo. Yo estoy acostumbrado a estar a ese nivel y ya si las capacidades disminuyen ya veremos si continúo o no".

"Si me da para volver al fútbol chileno o dar una vuelta en otro lugar. Pero no quiero adelantarme a nada. Quiero disfrutar de esto, seguir entrenando y seguir jugando a este nivel, que me encanta", cerró.