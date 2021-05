Claudio Bravo y la posibilidad de un retiro en Chile: No me cierro a ningún club, ni siquiera la U

Claudio Bravo, portero de La Roja y Real Betis, habló sobre el cierre de su carrera y manifestó que existe la posibilidad de que sea en Chile, y, aunque apuntó que su prioridad es que sea en Colo Colo, no descartó la chance de que su último equipo sea Universidad de Chile.

"Hay opciones de que sea en Chile. Hay posibilidad en Colo Colo, pero deben pasar varias cosas para llegar a un lugar. Hay que tener un espacio, que el técnico te quiera, que la institución te tenga en sus planes. Yo no me cierro a ningún club, porque soy profesional, ni siquiera la U. Si me quieren en un lugar y se generan las condiciones, lógicamente no me cierro", explicó el arquero de 38 años a Radio Agricultura.

Asimismo, el bicampeón de América remarcó que "obviamente en Colo Colo hay una posibilidad número uno, porque me inicié y soy hincha del club, pero si no necesitan arquero, no tendría la posibilidad".

Finalmente, comentó que "estoy disfrutando, pero la familia lleva mucho tiempo con movimientos: los hijos enfrentan cambios de ciudades, idiomas y costumbres. Necesitamos estabilidad y quiero terminar de jugar sintiéndome lo más útil posible. No quiero llegar a un lugar donde no me sienta bien".