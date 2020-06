José Luis Chilavert: Claudio Bravo una leyenda viviente que tenemos en el fútbol mundial

José Luis Chilavert, legendario portero paraguayo y uno de los mejores en la historia del fútbol, dedicó grandes elogios a Claudio Bravo, meta de Manchester City y bicampeón de América con la Roja, señalando que es "una leyenda viviente" en la actualidad.

"Él es un ganador, una leyenda viviente que tenemos en el fútbol mundial. Yo lo quiero y admiro mucho", señaló Chilavert en el CDF.

Además, el ex capitán de Paraguay, mundialista en 1998 y 2002, recordó que en su juventud, cuando fue elegido el mejor portero del mundo, fue el italiano Dino Zoff, otra leyenda del arco, quien le hizo notar el impacto que tuvo al ser uno de los pioneros en salir fuera del área y saber jugar con los pies.

"Me dijo que dejé un legado, y le di una nueva jerarquía al puesto nuestro. Con el elogio de Zoff, me cambió la perspectiva y me ayudó a crecer", explicó.