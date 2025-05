De mal en peor: advierten un grave problema para Colo Colo en el próximo mercado

El primer semestre de Colo Colo ha estado muy lejos de lo esperado. Los albos se despidieron tempranamente de la Copa Chile y este jueves pusieron término a su participación internacional, donde sumó un solo triunfo en seis partidos.

Si bien en lo deportivo la victoria sobre Atlético Bucaramanga no sirvió de mucho, sí fue un alivio en el ámbito económico. Esto porque el Cacique recibió 330 mil dólares por parte de la Conmebol, lo que no viene para nada mal al club considerando los problemas que ha tenido en el último tiempo.

Y es que debido a la sanción impuesta por el ente rector del fútbol sudamericano, donde debió jugar dos de sus tres partidos como local en la Copa Libertadores 2025 a puertas cerradas, las arcas en el Estadio Monumental se han visto disminuidas.

Colo Colo no podría reforzarse en el próximo mercado

El nivel futbolístico del equipo no ha sido el mejor, por lo que los hinchas esperan que la dirigencia de Blanco y Negro se refuerce de cara al próximo semestre, donde el Campeonato Nacional y la Supercopa serán los únicos torneos que disputarán.

Sin embargo, el excapitán de Colo Colo, Gonzalo Fierro, lanzó una dura advertencia y aseguró que los problemas económicos le impedirán al club sumar nuevos jugadores.

“El técnico no se fue porque no había plata para pagarle el finiquito. Colo Colo no tiene dinero, no puede traer a otro jugador, lo que cueste, 500 o 600 mil dólares”, dijo en su rol de comentarista de TNT Sports.

¿Cuándo juega Unión La Calera vs Colo Colo?

📅 Fecha: Domingo 1 de junio

🕕 Hora: 17:30

🏟️ Estadio: Nicolás Chahuán Nazar (La Calera)

