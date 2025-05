¿Lo perdonarán los hinchas? Jugador de Huachipato se disculpó por sus dichos tras caer ante U de Chile

El pasado 18 de mayo Huachipato cayó inapelablemente frente a Universidad de Chile por el Campeonato Nacional. Los acereros sufrieron en el Estadio Nacional y se vieron superados en un partido que terminó 5-1 a favor de los azules.

Tras el encuentro, el volante Brayan Garrido fue consultado por su deseo de volver a la U, club que lo formó, y no dudó en responder que sí. Sin embargo, estos dichos sacaron ronchas en los hinchas siderúrgicos, que cargaron contra el jugador debido al contexto en el que hizo aquella confesión.

¿Qué dijo Brayan Garrido sobre U de Chile?

Luego de caer goleado por 5-1, Brayan Garrido conversó con Mundo Cracks, donde señaló que la U “es un maravilloso club, viste cómo apoya la gente con lluvia, alentando hasta el final. ¿A qué jugador no le gustaría estar acá?”

“Me ilusiona, creo que estoy haciendo las cosas bien. Me ilusiona mucho volver algún día. Seguir trabajando y feliz si algún día se da y si no, estamos trabajando para cumplir objetivos lo más alto posible”, completó en aquel entonces el jugador que subió al primer equipo de la mano de Ángel Guillermo Hoyos, pero que nunca debutó.

Jugador de Huachipato se disculpó

Sus declaraciones no cayeron bien en los hinchas de Huachipato, por lo que esta jornada salió a pedirles perdón. “Quiero pedir disculpas a quienes se hayan sentido pasados a llevar por mis declaraciones después del partido ante Universidad de Chile. En ningún momento quise ofender los colores del club que hoy represento, solo respondí a una pregunta que me hicieron sobre el club que me formé, pero mi presente es Huachipato y me voy a entregar siempre al máximo por esta institución para llegar lo más lejos posible”, dijo a través de un registro compartido por el club, donde salió acompañado por el capitán del equipo, Cris Martínez.

“Siento el respaldo de mis compañeros, del cuerpo técnico y de la dirigencia de Huachipato, y confío en que este malentendido quede atrás y vamos a luchar juntos para recuperar el camino a los triunfos y ganar los tres puntos mañana en nuestra casa”, completó.

