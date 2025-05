A Rodrigo Contreras se le abre el apetito tras anotar su primer doblete con U. de Chile

Universidad de Chile cerró su semana con una goleada contundente de 5-1 sobre Huachipato, por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2025, victoria que tuvo entre las figuras azules al delantero argentino Rodrigo Contreras.

El triunfazo de la U sobre los Acereros les permite quedar a poca distancia del liderato del torneo, pero a la vez el mismo Tucu Contreras se entusiasma en relación a su carrera personal por convertirse en goleador de esta temporada 2025, claro, queda mucho camino por recorrer.

Y es que en la pasada campaña, mientras jugaba por Everton, Contreras estuvo a nada de arrebatarle el título de máximo artillero del campeonato a Fernando Zampedri, quien finalmente se terminó alzando como el pentagoleador de la Primera División. A raíz de ello, es que al jugador del elenco estudiantil se le abre el apetito tras la gran victoria sobre los Acereros.

Rodrigo Contreras pretende seguir impulsando a la U a punta de goles

Luego del encuentro con Huachipato de este domingo en el Nacional, Rodrigo Contreras dialogó con la transmisión oficial y expresó sobre el resultado que: "Hicimos un primer tiempo muy bueno, cayeron 5 goles. En el segundo tiempo bajamos un poco, quizás por la lluvia o no sé. Pero debemos seguir por este camino".

"Dije hace unos días que me costó en principio, pero hoy me siento físicamente 10 puntos y los goles están llegando. Me quedé con la espina el año pasado por no poder ser goleador del Campeonato", agregó al respecto.

Así mismo, apuntó que: "Ahora quiero ayudar a mi equipo y si siguen viniendo goles bienvenido sea".

¿Cuántos goles lleva el Tucu Contreras con la U?

En el presente Campeonato Nacional, Rodrigo Contreras ya ha anotado 5 goles con la U, siendo sus víctimas Deportes La Serena, Palestino, Universidad Católica y Huachipato, este mismo domingo.

El Tucu se encuentra en un lote con Lionel Altamirano, Junior Marabel y Joe Abrigo, todos con cinco goles, por detrás de los que se encuentran con 6 anotaciones; Daniel Popin Castro y Sebastián Sáez.