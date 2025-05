“Atenté contra mi vida”: La dura revelación de Cristóbal Campos en su proceso de recuperación

El fútbol chileno se congeló hace unos cuantos meses, cuando el ex arquero de Universidad de Chile, y en ese entonces de San Antonio Unido, Cristóbal Campos, protagonizó un grave accidente automovilístico que luego le costó la amputación de su pierna izquierda.

Es por ello que tras duros meses de recuperación y avances significativos, ya que mediante sus redes se le ha visto entrenando con balón, Cristóbal Campos narró los episodios más duros que ha tenido que sobrepasar, tanto en su lapso como guardameta del Romántico Viajero como en su fuerte proceso de recuperación.

La dura realidad de Campos en la U

Delante de los micrófonos de TNT Sports, Cristóbal Campos señaló que viene arrastrando una depresión desde el año 2022, cuando estaba en Universidad de Chile, y relató momentos difíciles que pasó con el club de sus amores, al punto de que sufría pánico escenico en los días de partido.

“Cuando jugué en la U esto no me dejaba dormir en los días de concentración. Estaba con medicación psiquiátrica. En el camarín bebía café, guaraná y Redbull para poder encenderme. Al momento de calentar sufría pánico escenico. Además, en un momento hablé de esto con mis compañeros y los medios y me hizo mal, porque me hizo muy vulnerable”.

El duro post accidente de Cristóbal Campos

Tras el accidente en septiembre pasado, Cristóbal Campos señaló que aún seguía con una carga psicológica muy fuerte y pasó por momentos muy difíciles, al mencionar que: “Atenté contra mi vida. No era la primera vez que lo hacía, he tenido dos episodios más. No es algo que quiero transmitir, pero siempre hablo con la verdad”.

Además, el ex guardameta azul recalcó la importancia de la salud mental en la actualidad, al señalar que sigue con ayuda psicológica y psiquiatrica todas las semanas con la ayuda de la Clínica Meds y el Sifup.