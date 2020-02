Alejandro Tabilo: Mi sueño es jugar la final del ATP de Santiago con un chileno

El tenista chileno Alejandro Tabilo (166° del ranking mundial) se mostró optimista de cara a su debut en el ATP 250 de Santiago, tras el sorteo del certamen en donde se definió que enfrentará al italiano Paolo Lorenzi (118°).

El nacional aseguró sobre sus metas para este torneo que "mi sueño es poder disputar una final con un chileno, así que ojalá todos hagan lo mejor posible. Hay que tomarlo con calma".

"Estoy feliz y ansioso por jugar. Tengo a toda mi familia apoyándome acá así que estoy feliz y listo para jugar", añadió el nacido en Canadá.

Sobre su rival europeo, Tabilo afirmó que "lo conozco, lo he visto entrenar un poquito y lo he visto jugar también. Por lo que sé le gusta jugar mucho, correr y meter mucho. No va a ser alguien que me va a presionar mucho o atacar todo el rato. Me gusta eso y ahora tengo que ver cómo juega, analizarlo y prepararme para el partido".

"En este minuto no siento tanto nerviosismo ya que vengo jugando buenos torneos. He podido jugar torneos más grandes, entonces por eso me siento un poco más confiado y tranquilo de poder hacer un buen partido", apuntó.