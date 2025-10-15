Ya se empiezan a calentar los motores para una nueva edición del Chile Open, torneo que volverá a encender el ambiente del tenis en nuestro país entre los próximos meses de febrero y marzo y que ya tiene a su primer jugador confirmado, un asistente de lujo que promete emociones y reencontrarse con su mejor versión.

Tal como ocurrió en versiones anteriores con nombres como Holger Rune, Casper Ruud o Frances Tiafoe, la organización del Chile Open fue un paso adelante para el próximo año y logró traer a un ex Top 10 de la ATP y que puede decir que fue finalista de Wimbledon hace no muchos años.

🔝 La figura del tenis que acaparará las miradas en un nuevo Chile Open

Esta jornada, se dio a conocer de parte de la propia organización del Chile Open que el italiano Matteo Berrettini es el primer confirmado para jugar el torneo nacional que forma parte de la gira Sudamericana del circuito ATP.

“Matteo Berrettini, el actual 57° del ranking ATP y finalista de Wimbledon en 2021, llega a Santiago como uno de los favoritos del certamen. Las canchas de arcilla no le vienen para nada mal a Berrettini, ya que seis de sus diez títulos han sido conquistados en el polvo de ladrillo”, destacan en un comunicado.

Del mismo modo, resaltan que: “Berrettini se sumará a la lista de grandes jugadores que han competido en un ATP 250 organizado en nuestro país, como Casper Ruud, Holger Rune, Francisco Cerúndolo, Alejandro Tabilo, Diego Schwartzman y Frances Tiafoe“.

📆 ¿Cuándo se jugará el Chile Open 2026?

El Bci Seguros ChileOpen 2026 se desarrollará entre el 21 de febrero y el 1 de marzo en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo, incluyendo las rondas de qualy.