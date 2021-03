Cristian Garin: Jugar en Chile es especial y quiero hacer algo importante en este torneo

Tras lograr su paso a semifinales del ATP 250 de Santiago a costa de Juan Pablo Varillas, el chileno Cristian Garin se expresó entusiasmado por su cometido, y aseguró que espera "hacer algo importante" en el certamen.

Después de su victoria, la raqueta nacional comentó que: "El hecho de sumar partidos, llegar a una semifinal me pone muy contento. Jugar en Chile siempre es especial y me encantaría hacer algo importante en este torneo".

"El premio de hoy fue haber jugado todos los games de la misma forma, con la misma solidez", apuntó sobre su resultado ante el limeño.

Finalmente, el número uno de nuestro país expresó que: "Cuando se juega de día (la cancha) no está en muy buenas condiciones. Pero son cosas del juego, ayer en la noche estaba un poco mejor, pero no me quiero preocupar de eso".