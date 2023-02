La programación de la segunda jornada en el ATP de Santiago

El ATP de Santiago, que se realiza en San Carlos de Apoquindo, entregó su programación para el martes, segunda jornada de su cuadro principal, en el que debutarán los locales Nicolás Jarry (87°) y Cristian Garin (100°).

El número 1 de nuestro país hará su estreno en el tercer turno de la Cancha Central, no antes de las 17:30 horas, ante el peruano Juan Pablo Varillas (77°), mientras que el partido estelar se jugará a continuación entre Garin y Dominic Thiem (99°) después de las 20:30 horas.

Además, jugarán Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en el cuadro de dobles, ante el argentino Facundo Bagnis y Varillas.

Revisa la programación del martes:

Cancha Central

- Fabio Fognini (ITA) vs. Tomás Etcheverry (ARG), 14:00 horas.

- Laslo Djere (SER) vs. Joao Sousa (POR), a continuación

- Nicolás Jarry (CHI) vs. Juan Pablo Varillas (PER), no antes de las 17:30 horas

- Dominic Thiem (AUT) vs. Cristian Garin (CHI), no antes de las 20:30 horas.

Cancha 1

- Thiago Monteiro (BRA) vs. Albert Ramos (ESP), a las 14:00 horas

- Facundo Bagnis (ARG) vs. Marco Cecchinato (ITA), a continuación

- Pedro Cachín/Tomás Etcheverry (ARG) vs. Pedro Martínez/Jaume Munar(ESP), a continuación (tras un descanso)

- Facundo Bagnis (ARG)/J.P. Varillas (PER) vs. Tomás Barrios/Alejandro Tabilo (CHI), a continuación

Cancha 2

- Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs. Dusan Lajovic (SER), 14:00 horas

- Roberto Carballés (ESP) vs. Carlos Taberner (ESP), a continuación.