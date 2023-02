Los resultados de este martes en el ATP de Santiago

Este martes se disputa la segunda jornada en el cuadro principal del ATP de Santiago y puedes seguir los resultados en vivo y online en AlAireLibre.cl:

Cuadro individual:

Cancha Central

- Fabio Fognini (ITA) vs. Tomás Etcheverry (ARG), Segundo set, 1-6, 3-2

- Laslo Djere (SER) vs. Joao Sousa (POR), a continuación

- Nicolás Jarry (CHI) vs. Juan Pablo Varillas (PER), no antes de las 17:30 horas

- Dominic Thiem (AUT) vs. Cristian Garin (CHI), no antes de las 20:30 horas.

Cancha 1

- Thiago Monteiro (BRA) vs. Albert Ramos (ESP), Segundo set, 7-5, 0-0

- Facundo Bagnis (ARG) vs. Marco Cecchinato (ITA), a continuación





Cancha 2

- Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs. Dusan Lajovic (SER), Segundo set, 1-6, 3-4

- Roberto Carballés (ESP) vs. Carlos Taberner (ESP), a continuación.