Tomás Barrios y Alejandro Tabilo se retiraron del dobles en el Chile Open

La dupla chilena compuesta por Tomás Barrios y Alejandro Tabilo se despidió esta tarde del Chile Open, al anunciar que decidió no disputar la semifinal ante el binomio italiano conformado por Andrea Vavassori y Andrea Pellegrino.



Tabilo comunicó la determinación: "Tengo que anunciar que me voy a retirar del dobles de esta noche. Es una decisión que hemos tomado con el equipo".



"Físicamente no venimos muy bien, y queremos cuidar el cuerpo para toda la temporada, viene una gira muy larga ahora, así que hemos tomado esa decisión de cuidar el cuerpo", explicó.