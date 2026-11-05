Datos Clave Noticia: LIV Golf anunció este jueves un proceso de liquidación que pondrá fin al circuito. Chileno: Joaquín Niemann es el máximo ganador individual de la historia de LIV, con nueve títulos. Incógnita: en septiembre, Niemann reconoció que desconocía los planes de LIV para 2027.

LIV Golf anunció este jueves el inicio de un proceso de liquidación que pondrá fin al circuito profesional nacido en 2022, y deja con el futuro abierto al golfista chileno Joaquín Niemann, su máximo ganador individual con nueve títulos.

Por qué cayó el proyecto de LIV Golf

Según informó Cooperativa, la decisión llegó después de que BC Partners Credit retirara su propuesta de inversión de 300 millones de dólares, destinada a financiar una nueva etapa llamada LIV 2.0. La salida de figuras como los españoles Jon Rahm y Sergio García y el inglés Tyrrell Hatton también complicó la continuidad del proyecto.

LIV explicó en un comunicado que “las partes involucradas no lograron alcanzar un acuerdo sobre ciertos términos pendientes en el acuerdo de reestructuración” y que la transacción “se ha rescindido y no se prevé que la transacción siga adelante por el momento”. La organización, que en septiembre se acogió a la ley de quiebras de Estados Unidos, consideró que “avanzar hacia una liquidación ordenada es la opción más responsable para la liga en este momento”.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que había invertido cerca de 5.000 millones de dólares desde la creación del circuito, dejó de aportar recursos tras el cierre de la temporada en agosto.

Qué pasa con Niemann

Niemann, el chileno que más brilló en el circuito, reconoció en septiembre que no sabía qué planes tenía LIV para 2027. Desde entonces, otros jugadores comenzaron a incorporarse nuevamente a las competencias tradicionales, y el anuncio de este jueves vuelve más urgente la pregunta por su próximo destino.

Por ahora, la información disponible no precisa en qué circuito competirá el chileno la próxima temporada, y habrá que esperar a que él o su entorno den a conocer su decisión.

Qué significa para el golf chileno

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: con LIV en liquidación, el chileno pierde el circuito donde acumuló sus títulos y deberá definir su camino en el golf tradicional, el mismo que durante años tuvo sanciones y disputas con LIV. Cómo se resuelva ese regreso marcará su próxima etapa.

Seguiremos el tema a medida que Niemann confirme su calendario. Mientras tanto, puedes revisar más noticias en nuestra sección de deportes la ficha de Joaquín Niemann y la última actualidad de otros chilenos en el exterior, como Manuel Pellegrini en Champions.