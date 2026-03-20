Derby County, escuadra en la que milita Ben Brereton, recibe a Birmingham City este sábado en Pride Park, a partir de las 09:30 horas de Chile, en un duelo clave en la lucha por acercarse a los puestos de playoffs de la Championship.

Ambos equipos llegan con la presión de no perder terreno en la tabla, con Derby instalado en el octavo lugar y Birmingham intentando acortar distancias con el top 6.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 39 Derby Sin Comenzar Pride Park – Derby Birmingham

Previa del partido Derby County vs Birmingham City

Desde la llegada de John Eustace en febrero de 2025, Derby pasó de pelear el descenso a convertirse en un serio aspirante a los playoffs. El equipo mantuvo viva su ilusión el lunes pasado tras vencer 1-0 a Portsmouth con gol de Sammie Szmodics a los ocho minutos.

Con tres victorias en sus últimos cuatro partidos, Derby ocupa el octavo lugar, a solo tres puntos de los puestos de playoffs. Curiosamente, los Rams han sumado menos puntos en casa que como visitante esta temporada, aunque llegan con tres triunfos consecutivos en Pride Park ante Swansea, Blackburn y Sheffield Wednesday.

En ofensiva, Patrick Agyemang ha tomado protagonismo ante la baja de rendimiento de Carlton Morris, destacando como la principal carta de gol del equipo.

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Birmingham, en tanto, no logró sostener su impulso tras vencer a Queens Park Rangers, empatando en su último partido ante Sheffield United.

El equipo de Chris Davies tenía el control tras adelantarse con un gol de tiro libre de Marvin Ducksch, luego de la expulsión de Femi Seriki, pero terminó cediendo el empate con un tanto de Patrick Bamford.

Birmingham solo ha ganado tres de sus últimos 10 partidos como local y ha dejado escapar varias oportunidades de consolidarse en la lucha por los playoffs, ubicándose a siete puntos del sexto lugar. Sin embargo, como visitante ha mostrado señales de mejora, con triunfos ante Oxford United y Sheffield Wednesday, aunque también ha sufrido derrotas recientes ante Millwall y Middlesbrough.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos en Pride Park desde enero de 2022, cuando Derby rescató un empate con un gol agónico de Krystian Bielik.

Rendimiento en Championship de Derby County:

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Rendimiento en Championship de Birmingham City:

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Noticias de los equipos

Derby no contará con su arquero titular Jacob Zetterstrom, quien sigue lesionado por problemas musculares. Además, presenta bajas en defensa, con Danny Batth y Sondre Langas fuera por lesión.

En Birmingham, el equipo no contará con lateral izquierdo natural hasta después de la fecha FIFA, debido a las lesiones de Kai Wagner, Alex Cochrane y Lee Buchanan.

Por ello, Ethan Laird seguirá ocupando ese puesto por tercer partido consecutivo. Pese a ser sustituido en el entretiempo ante Sheffield United, Jack Robinson debería mantenerse como titular junto a Christoph Klarer en defensa.

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Posibles formaciones Derby County vs Birmingham City

Probable XI de Derby County vs Birmingham City:

O’Donnell; Ward, Sanderson, Clarke, Murkin; Travis, Clark, Brereton Diaz, Szmodics, Brewster; Agyemang

Probable XI de Birmingham City vs Derby County:

Beadle; Iwata, Klarer, Robinson, Laird; Solis, Paik, Vicente, Ducksch, Gray; Stansfield

Pronóstico Derby County vs Birmingham City de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Derby County 1-1 Birmingham City

Derby llega en alza como local y buscará su cuarta victoria consecutiva en Pride Park, lo que le da confianza para al menos sumar. Birmingham, por su parte, necesita mejorar su rendimiento fuera de casa si quiere seguir en carrera por los playoffs, por lo que un empate aparece como el resultado más probable.