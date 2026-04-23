Una derrota podría confirmar el descenso de Hellas Verona este fin de semana, por lo que los Gialloblu estarán bajo extrema presión cuando reciban a Lecce este sábado a partir de las 14:45 de Chile.

Los dos equipos comprometidos con el descenso en la Serie A se preparan para un choque de alto riesgo en el Stadio Bentegodi, donde los visitantes también necesitan puntos para seguir en la lucha por la permanencia.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 34 Verona Sin Comenzar Stadio M. A. Bentegodi – Verona Lecce

Previa del partido Hellas Verona vs Lecce

Tras ocho años en la Serie A, Verona está al borde del descenso a la segunda división de Italia, y con cinco fechas restantes se encuentra a 10 puntos de la salvación.

Con el descenso prácticamente inevitable, Hellas ha perdido sus últimos cinco partidos, marcando solo un gol en ese período, y una sexta derrota consecutiva podría condenarlo.

Los Gialloblu descenderían a la Serie B este mismo fin de semana si pierden ante Lecce y Cremonese suma puntos ante Napoli.

Ante la posibilidad de confirmar el descenso frente a sus propios hinchas, el equipo de Paolo Sammarco cayó 1-0 ante AC Milan en su último partido, y se mantendrá en Verona este fin de semana.

Ha sido una campaña muy dura para los aficionados en el Bentegodi, ya que su equipo solo ha conseguido una victoria en 16 partidos como local, sin que el cambio de entrenador haya generado un impacto significativo.

Un empate como el 0-0 conseguido en noviembre en Lecce podría al menos aplazar el descenso, pero la victoria es prácticamente obligatoria.

Pronóstico Verona vs Lecce / © Imago

Lecce, por su parte, ha pasado gran parte de la temporada al borde del descenso y actualmente ocupa el puesto 18, por lo que el tiempo se agota para evitar la caída.

En un mal momento de forma, el equipo ha sumado solo un punto en sus últimos cinco partidos, marcando apenas dos goles.

Esto contrasta con una racha anterior en la que consiguió nueve puntos en cinco encuentros, anotando siete goles.

Aunque logró un empate 1-1 ante Fiorentina el lunes, ningún equipo ha marcado menos goles en las cinco grandes ligas europeas, y esa falta de contundencia ofensiva podría ser decisiva.

Con los dos últimos puestos prácticamente definidos, Lecce probablemente peleará con Cremonese para evitar terminar en el puesto 18, y ninguno de los dos tiene un calendario sencillo.

Antes de visitar Verona y Pisa en dos salidas consecutivas que pueden definir su temporada, los Giallorossi no han sumado puntos en sus últimos cuatro partidos como visitantes, por lo que Di Francesco exigirá un cambio inmediato.

Rendimiento en Serie A

Hellas Verona:

✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

Lecce:

✅ ❌ ❌ ❌ ❌ 🤝

Noticias de los equipos

Pronóstico Verona vs Lecce / © Imago

El máximo goleador de Verona, Gift Orban, no marca desde enero y podría perder su lugar tras un altercado público con un hincha del club la semana pasada.

Por ello, Sammarco espera que Kieron Bowie y Amin Sarr estén completamente recuperados tras una enfermedad que los dejó fuera ante Milan; mientras que el delantero Daniel Mosquera será operado de la rodilla.

El equipo local también sigue sin contar con Suat Serdar, mientras que Daniel Oyegoke y Tomas Suslov están descartados por problemas en el tobillo.

Lecce no contará con su líder defensivo Tiago Gabriel, quien deberá cumplir una suspensión.

Medon Berisha, Kialonda Gaspar y Sadik Fofana están lesionados, mientras que Lameck Banda y Riccardo Sottil serán evaluados físicamente.

Como noticia positiva, Francesco Camarda regresó tras una larga lesión, aunque aún no está claro si podrá competir por un puesto con los delanteros Nikola Stulic y Walid Cheddira.

Posibles formaciones Hellas Verona vs Lecce

Hellas Verona:

Montipo; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Harroui; Bowie

Lecce:

Falcone; Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda

Pronóstico Hellas Verona vs Lecce

Nuestro pronóstico: Hellas Verona 0-1 Lecce

Ambos equipos están recibiendo muchos goles y mostrando urgencia, por lo que la calidad será determinante en este duelo del sábado por la noche.

Un momento de inspiración —o error— podría definir el partido, y una victoria visitante de Lecce podría sentenciar el descenso de Verona.

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