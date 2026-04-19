Separados por solo un punto y cuatro posiciones en la tabla, Queens Park Rangers recibe a Swansea City en Loftus Road este martes, a las 14:45 de Chile, en un duelo de mitad de tabla de la Championship.

El equipo de Julien Stephan acumula tres partidos sin ganar tras caer 2-0 ante Millwall, mientras que los Swans sufrieron un duro golpe el fin de semana al recibir un gol en el minuto 90 en la derrota 2-1 frente a Southampton.

Championship – 2025/2026 44E Journée Queens Park Rangers Pas commencé Loftus Road – London Swansea

Previa del partido Queens Park Rangers vs Swansea City

Queens Park Rangers finalizó la temporada 2024-25 en el puesto 15 con 56 puntos, y aunque en esta campaña ya no tienen mucho en juego, pueden rescatar lo positivo de haber superado esa cifra con tres partidos aún por disputar.

Los R’s han mostrado una importante mejora durante la temporada, llegando incluso a ilusionarse con una posible clasificación a playoffs, pero con una distancia de 11 puntos respecto al top 6, ahora su objetivo es cerrar el torneo de la mejor manera posible.

El equipo de Stephan parece haber perdido fuerza en la recta final, ya que una racha de dos empates y una derrota terminó con sus opciones de playoffs.

Si QPR quiere mejorar la próxima temporada, deberá reforzar su rendimiento defensivo.

Sus 65 goles en contra representan el segundo peor registro de la categoría, solo superado por Sheffield Wednesday.

Pronóstico Queens Park Rangers vs Swansea / © Imago

Swansea City, por su parte, llega desde el sur de Gales tras ver frustrada su racha invicta en el último suspiro, con el gol de Cameron Archer para Southampton.

Esa derrota deja al equipo de Vítor Matos con solo una victoria en sus últimos seis partidos, por lo que ahora apunta únicamente a terminar en la mitad superior de la tabla en las últimas tres fechas.

Aun así, sus 16 triunfos en 43 partidos de Championship son un dato destacado, ya que ningún equipo de la mitad baja ha ganado más partidos, lo que refleja el potencial del plantel de cara a la próxima temporada.

Gran parte de esos triunfos se explican por su delantero estrella, quien podría despertar interés en el mercado de fichajes.

Zan Vipotnik lidera actualmente la tabla de goleadores de la Championship y es una de las principales razones por las que Swansea no corre peligro de descenso.

El equipo de Matos aún puede meterse en la mitad superior de la tabla, superando incluso a su rival de turno, antes de cerrar la temporada con visitas a Norwich City y un duelo como local ante Charlton Athletic.

Rendimiento en Championship

Queens Park Rangers:

✅ ✅ ✅ 🤝 🤝 ❌

Swansea City:

❌ ❌ 🤝 🤝 ✅ ❌

Noticias de los equipos

Pronóstico Queens Park Rangers vs Swansea / © Imago

Stephan podría repetir la misma formación, ya que QPR no presentó nuevas lesiones tras el partido ante Millwall.

Ilias Chair, que ha sido titular en solo nueve ocasiones esta temporada, volvió a sumar minutos desde la banca por primera vez desde diciembre y podría ser titular este martes.

El delantero Rumarn Burrell también regresó recientemente tras tres meses fuera y podría tener una oportunidad desde el inicio.

Ziyad Larkeche, Jimmy Dunne, Koki Saito y Karamoko Dembele continúan lesionados.

En Swansea, podrían haber cambios de cara al partido número 44 de la temporada.

Gustavo Nunes terminó con molestias en el último partido y podría ser reservado por precaución.

Matos seguirá sin contar con Josh Key, Ishe Samuels-Smith y Ethan Galbraith.

Posibles formaciones Queens Park Rangers vs Swansea City

Queens Park Rangers:

Walsh; Mbengue, Edwards, Clarke-Salter, Norrington-Davies; Morgan, Varane; Chair, Vale, Smyth; Kone

Swansea City:

Vigouroux; Parker, Cabango, Burgess, Tymon; Goncalo Franco, Stamenic; Cullen, Widell, Eom Ji-Sung; Vipotnik

Pronóstico Queens Park Rangers vs Swansea City

Nuestro pronóstico: Queens Park Rangers 1-1 Swansea City

Con ambos equipos muy parejos y separados por apenas un punto, se espera un partido equilibrado.

Ninguno llega en gran forma, por lo que todo apunta a un empate trabajado que los mantenga igualados en la recta final de la temporada.

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