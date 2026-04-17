Southampton visita a Swansea City este sábado sabiendo que tiene abierta la puerta para luchar por el ascenso automático a la Premier League.

Mientras los Saints se ubican en el cuarto lugar de la tabla de la Championship, los Swans están en la posición 14 y todavía con opciones de terminar dentro del top 10 al final de la temporada.

Championship – 2025/2026 43E Journée Swansea Pas commencé Swansea.com Stadium – Swansea Southampton

Previa del partido Swansea City vs Southampton

En poco más de una semana, Southampton ha pasado de enfocarse en asegurar un lugar en los playoffs a tener la oportunidad de pelear por el ascenso directo.

El triunfo por 3-0 del martes sobre Blackburn Rovers coincidió con la derrota 2-0 de Ipswich Town —actual segundo— ante Portsmouth.

Como resultado, Southampton quedó a tres puntos de los Tractor Boys, aunque con un partido más disputado que el equipo de Kieran McKenna, y aún deben enfrentarse en St Mary’s en la penúltima jornada.

Con una racha de seis victorias consecutivas en la Championship y 18 partidos invictos en todas las competiciones, muchos respaldan al equipo de Tonda Eckart para lograr un ascenso que sería sensacional, considerando que pasaron gran parte de la primera mitad de la temporada en la zona baja de la tabla.

La portería en cero ante Blackburn fue un impulso importante, siendo apenas su tercer arco invicto en una racha de ocho partidos en todas las competiciones.

Aun así, desde el 21 de enero, Southampton ha sumado 39 puntos en 15 partidos, 11 más que cualquier otro equipo en ese período.

Pronóstico Swansea vs Southampton / © Imago

En cuanto a Swansea, afronta este duelo con motivación tras empatar 2-2 ante Middlesbrough recientemente. El equipo de Vitor Matos acumula tres partidos sin perder, impulsado por la victoria 1-0 sobre Leicester City el fin de semana pasado.

Swansea suma ahora siete puntos en sus últimas cuatro salidas, aunque solo ha conseguido una victoria en sus últimos cuatro partidos como local en el Swansea.com Stadium.

A solo un punto del noveno lugar, Matos y su plantel mantienen aspiraciones de terminar en el top 10. El mejor puesto del club en las últimas cuatro temporadas ha sido precisamente el décimo lugar.

Rendimiento en Championship

Swansea City:

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Southampton:

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Southampton (todas las competiciones):

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Noticias de los equipos

Pronóstico Swansea vs Southampton / © Imago

Matos evaluará si mantiene a Leo Walta en el mediocampo para su tercera titularidad en Championship o si devuelve a Goncalo Franco al once inicial.

Joel Ward también está en consideración para iniciar como lateral derecho, mientras que Eom Ji-Sung será evaluado tras presentar molestias físicas ante Leicester.

Josh Key y Ethan Galbraith seguirían fuera para este compromiso.

Por su parte, Eckart podría rotar nuevamente la formación de Southampton, con Flynn Downes y Leo Scienza como posibles regresos al once titular.

Con dudas físicas sobre Kuryu Matsuki y Finn Azaz, Cameron Archer podría actuar como mediapunta, mientras que Ross Stewart presiona para reemplazar a Cyle Larin.

Posibles formaciones Swansea City vs Southampton

Swansea City:

Vigouroux; Parker, Cabango, Burgess, Tymon; Nunes, Walta, Stamenic, Eom; Widell; Vipotnik

Southampton:

Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Manning; Downes, Charles; Fellows, Archer, Scienza; Stewart

Pronóstico Swansea City vs Southampton

Nuestro pronóstico: Swansea City 1-2 Southampton

Swansea llega con una racha de tres partidos sin perder y buscará dar la sorpresa este sábado. Sin embargo, es difícil apostar en contra de Southampton en la Championship, por lo que se proyecta una victoria trabajada para los Saints.

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