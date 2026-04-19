Dos equipos que luchan por la permanencia en la Serie A se enfrentarán este lunes en el Stadio Via del Mare, cuando Lecce reciba a Fiorentina.

Ambos clubes han seguido caminos distintos en las últimas semanas, con la Viola alejándose del descenso y los locales cayendo en la zona roja.

Serie A – 2025/2026 33E Journée Lecce Pas commencé Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare – Lecce Fiorentina

Previa del partido Lecce vs Fiorentina

A pesar de vencer 2-1 a Crystal Palace en el partido de vuelta, la última campaña de Fiorentina en la Conference League llegó a su fin el jueves, tras caer 4-2 en el global de los cuartos de final.

Con una tarea complicada tras el partido de ida en Londres, el equipo de Paolo Vanoli al menos recuperó algo de orgullo en el Stadio Franchi, pero ahora el foco estará en asegurar la permanencia en la Serie A.

La Viola se acerca a la salvación gracias a una mejora significativa: la victoria 1-0 ante Lazio la semana pasada —con David de Gea como figura— extendió su racha invicta en liga a cinco partidos.

Esto les permitió alejarse aún más de la zona de descenso, y con seis fechas restantes, dependen completamente de sí mismos para mantenerse en la categoría.

Sorprendentemente, Fiorentina casi ha triplicado su promedio de puntos en sus últimos nueve partidos de liga, con solo Napoli e Inter superando su rendimiento en ese periodo.

Ahora, tras dos triunfos consecutivos por 1-0, el club toscano podría lograr tres victorias seguidas en Serie A por primera vez desde febrero de 2025.

Además, el historial reciente los respalda: en sus últimas cinco visitas al Via del Mare, han ganado tres veces, con un global de 13-5.

Pronóstico Lecce vs Fiorentina / © Imago

En medio de las dificultades de Fiorentina a mitad de temporada, Lecce se quedó con el duelo de ida, con un solitario gol de Medon Berisha que bastó para ganar en el Franchi.

Los Salentini necesitan repetir ese resultado este lunes, ya que cuatro derrotas consecutivas los han devuelto a la zona de descenso, tras haber ganado tres de sus cinco partidos anteriores.

Los problemas ofensivos han reaparecido: el equipo de Eusebio Di Francesco solo ha marcado un gol en esa racha negativa, siendo el equipo con menos goles en las cinco grandes ligas europeas esta temporada.

Con los dos últimos prácticamente condenados y con Cagliari y Fiorentina intentando despegarse, todo apunta a que Lecce peleará con Cremonese por evitar el puesto 18.

Tras la derrota 2-0 ante Bologna la semana pasada, los Giallorossi han perdido 11 de sus 16 partidos en 2026, mostrando debilidad cada vez que reciben el primer gol.

Junto con Cremonese, es el equipo que menos puntos ha sumado tras comenzar perdiendo (solo uno), lo que preocupa a Di Francesco, quien podría sumar otro descenso a su historial.

Rendimiento en Serie A

Lecce:

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Fiorentina:

❌ 🤝 ✅ 🤝 ✅ ✅

Fiorentina (todas las competiciones):

✅ 🤝 ✅ ❌ ✅ ✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Lecce vs Fiorentina / © Imago

Niccolo Fortini y el lesionado de larga duración Tariq Lamptey siguen fuera, mientras que el máximo goleador de Fiorentina, Moise Kean, continúa buscando su mejor forma física.

Kean y el versátil Fabiano Parisi son duda, pero Dodo regresará tras cumplir suspensión en competiciones UEFA, y el mediocampista Marco Brescianini ya volvió a entrenar.

En Lecce, continúan ausentes Berisha, Francesco Camarda y Kialonda Gaspar; además, Riccardo Sottil podría perderse el partido ante su club dueño de su pase por molestias en la espalda.

El internacional de Togo, Sadik Fofana, sufrió recientemente una grave lesión de rodilla y estará fuera por varios meses.

Sin Camarda, los delanteros Nikola Stulic y Walid Cheddira pelean por un lugar en ataque, aunque entre ambos suman apenas cuatro goles en la liga esta temporada.

Posibles formaciones Lecce vs Fiorentina

Lecce:

Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic

Fiorentina:

De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson

Pronóstico Lecce vs Fiorentina

Nuestro pronóstico: Lecce 0-2 Fiorentina

Aunque el desgaste físico podría influir tras su participación entre semana, Fiorentina atraviesa un gran momento y puede aprovechar los nervios de su rival.

Lecce no anota desde mediados de marzo —han pasado 357 minutos en Serie A sin marcar— y esa falta de gol podría volver a costarle caro.

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