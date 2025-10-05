Nigeria y Colombia se medirán este domingo 5 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca, por la tercera fecha del Grupo F del Mundial Sub 20. Ambas selecciones llegan con chances de clasificación y se jugarán un duelo clave para definir su futuro en la competición.

El cuadro nigeriano llega con la moral en alza tras derrotar a Arabia Saudita en un partidazo lleno de goles, mientras que los cafeteros mantienen su invicto después de vencer en el estreno y empatar en la segunda jornada.

El choque en Talca asoma como uno de los más atractivos de la fecha, ya que puede marcar quién se queda con el liderato del Grupo F.

🔮 Los mejores pronósticos del Nigeria vs Colombia

22Bet ofrece cuotas atractivas para este choque decisivo del Grupo F:

Mientras que en Megapari también destacan apuestas interesantes:

🆚 ¿Cómo llegan Nigeria y Colombia?

Nigeria tuvo un arranque con altibajos: perdió en el debut 1-0 ante Noruega, pero se repuso con un triunfo 3-2 frente a Arabia Saudita, resultado que lo deja con ilusión de seguir avanzando.

Colombia, en tanto, superó 1-0 a Arabia Saudita en su estreno y luego igualó sin goles contra Noruega. Con cuatro puntos, los cafeteros llegan con la primera opción de liderar el Grupo F.

📊 Últimos 5 partidos de Colombia Sub 20

Colombia 0-0 Noruega, Mundial Sub 20

Colombia 1-0 Arabia Saudita, Mundial Sub 20

México 2-3 Colombia, amistoso

Paraguay 1-1 Colombia, amistoso

Colombia 1-0 Panamá, amistoso

📊 Últimos 5 partidos de Nigeria Sub 20

Nigeria 3-2 Arabia Saudita, Mundial Sub 20

Noruega 1-0 Nigeria, Mundial Sub 20

Australia 1-3 Nigeria, amistoso

Chile 1-1 Nigeria, amistoso

Nigeria 0-1 Costa de Marfil, amistoso

🔢 Probables formaciones

🇳🇬 Nigeria: Ebenezar Harcourt; Amos Ochoche, Ahmed Akinyele, Daniel Bameyi, Odinaka Okoro; Israel Ayuma, Daniel Daga, Nasiru Salihu; Tahir Maigana, Kparobo Arierhi, Suleman Sani.

🇨🇴 Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Kener González, Elkin Rivero, Jordan Barrera; Óscar Perea, Neyser Villarreal, Jhon Rentería.

📺 ¿Quién transmite EN VIVO Nigeria vs Colombia por el Mundial Sub 20?