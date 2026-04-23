Norwich City recibirá a Swansea City en Carrow Road para su último partido como local de la temporada 2025-26 de la Championship.

Los locales llegan a este encuentro en el noveno lugar, mientras que los Swans están cuatro puntos por detrás en la décima posición.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 45 Norwich Sin Comenzar Carrow Road – Norwich Swansea

Previa del partido Norwich City vs Swansea City

Philippe Clement ha liderado el notable ascenso de Norwich en la tabla desde que asumió el cargo en diciembre tras la salida de Liam Manning.

Clement, que tomó el equipo cuando Norwich estaba a cuatro puntos de la salvación, ha llevado al club hasta el noveno lugar con 17 victorias y cuatro empates en 29 partidos de Championship (8 derrotas).

Norwich ha conseguido el máximo de puntos en sus dos últimos partidos, goleando 4-2 como visitante a Bristol City y luego venciendo 2-1 en casa a Derby County a mitad de semana, con goles de Mohamed Toure y Liam Gibbs.

Gracias a estas dos victorias consecutivas, los Canaries aún tienen una opción matemática de alcanzar los playoffs, con seis puntos de diferencia respecto al sexto puesto ocupado por Wrexham, a falta de dos partidos.

También están a seis puntos del séptimo lugar (Hull City) y a dos del octavo (Derby County), por lo que necesitarán ganar sus dos últimos encuentros y esperar otros resultados favorables para meterse en playoffs de forma dramática.

Norwich ha ganado solo uno de sus últimos seis enfrentamientos contra Swansea, aunque ese triunfo fue un contundente 5-1 en el duelo de la temporada pasada en Carrow Road.

Pronóstico Norwich vs Swansea / © Imago

Swansea, en cambio, ya está fuera de la pelea por los playoffs y solo juega por mejorar su posición final tras registrar 17 victorias, nueve empates y 18 derrotas en 44 partidos.

Los Swans han ganado dos de sus últimos tres encuentros, lo que les permite aspirar a terminar por segundo año consecutivo en la mitad superior de la tabla.

Tras vencer 1-0 a Leicester City como visitante, el equipo de Vitor Matos cayó 2-1 en casa ante Southampton, antes de recuperarse con una ajustada victoria sobre Queens Park Rangers el martes.

Ronald y el máximo goleador de la Championship, Zan Vipotnik, anotaron en el triunfo 2-1 en Loftus Road, con lo que Swansea logró dos victorias consecutivas como visitante por primera vez desde abril de 2025.

Ahora buscarán sumar tres triunfos seguidos fuera de casa por primera vez desde septiembre/octubre de 2023, cuando vencieron a Millwall, Plymouth Argyle y Blackburn Rovers.

Una victoria les permitiría completar el doblete ante Norwich, tras el triunfo 2-1 en octubre con doblete de Vipotnik.

Rendimiento en Championship

Norwich City:

✅ 🤝 ✅ ❌ ✅ ✅

Swansea City:

❌ 🤝 🤝 ✅ ❌ ✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Norwich vs Swansea / © Imago

Norwich no contará con Ben Chrisene, Gabriel Forsyth, Lucien Mahovo, Matej Jurasek, Papa Amadou Diallo, Mirko Topic, Jovon Makama y Ante Crnac.

Oscar Schwartau y Ali Ahmed tampoco jugarían tras perderse el partido a mitad de semana ante Derby.

Ruairi McConville espera recuperarse a tiempo tras retirarse del calentamiento previo al último partido por enfermedad.

En Swansea, continúan fuera por lesión Josh Key, Ishe Samuels-Smith y Ethan Galbraith.

Zeidane Inoussa sigue con molestias en la espalda y es poco probable que sea convocado.

Mark Stamenic, Eom Ji-sung y Vipotnik podrían volver al once titular tras comenzar como suplentes ante QPR.

Posibles formaciones Norwich City vs Swansea City

Norwich City:

Kovacevic; Stacey, Darling, Cordoba, Fisher; Mattsson, McLean; Forson, Maghoma, Gibbs; Toure

Swansea City:

Vigouroux; Parker, Cabango, Burgess, Tymon; Fulton, Stamenic; Ronald, Widell, Eom; Vipotnik

Pronóstico Norwich City vs Swansea City

Nuestro pronóstico: Norwich City 2-1 Swansea City

Con Norwich aún en la pelea matemática por el top 6, tendrá un incentivo extra para quedarse con los tres puntos este sábado, y creemos que responderá al desafío con una victoria ajustada.

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