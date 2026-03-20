Luego de su eliminación en la Europa League a mitad de semana, Roma vuelve a centrarse en la Serie A este domingo, a partir de las 14:00 horas de Chile, cuando reciba al Lecce de Matías Pérez en el Estadio Olímpico.

El conjunto capitalino busca reactivar su lucha por meterse en puestos de Champions League, mientras que Lecce necesita sumar para escapar de la zona de descenso.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 30 Roma Sin Comenzar Stadio Olimpico, Rome – Rome Lecce

Previa del partido Roma vs Lecce

Roma quedó eliminada en los octavos de final de la Europa League tras caer 5-4 en el global ante Bologna, en una serie intensa que se definió en tiempo extra.

Luego del empate 1-1 en la ida, Bologna volvió a golpear en el Olímpico, donde incluso el gol de Lorenzo Pellegrini en el final llevó el partido al alargue, pero Roma no logró reaccionar tras volver a quedar en desventaja.

El técnico Gian Piero Gasperini lamentó errores defensivos clave, en medio de un momento complicado también en la Serie A. El equipo ha perdido terreno en la lucha por la Champions y actualmente se ubica sexto en la tabla. Tras empatar con Juventus, caer ante Genoa y perder frente a Como, Roma acumula cinco partidos sin ganar en todas las competiciones.

Con 10 derrotas en liga esta temporada —una más que en toda la campaña pasada—, Gasperini necesita una reacción inmediata. Eso sí, el historial juega a su favor: Roma no pierde como local ante Lecce desde 1986, acumulando 18 partidos sin derrotas ante este rival en el Olímpico.

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Lecce, por su parte, intentará dar la sorpresa en su lucha por la permanencia. Tras una victoria clave ante Cremonese, el equipo se alejó momentáneamente del descenso, pero volvió a complicarse tras perder ante Napoli en su último partido.

Pese a comenzar ganando con un gol tempranero de Jamal Siebert, el equipo terminó cayendo y sumó su quinta derrota en los últimos seis partidos como visitante.

Lecce pelea directamente con Cremonese, Fiorentina y Cagliari por evitar el descenso, pero su rendimiento ante equipos de la parte alta es preocupante: solo ha sumado cuatro puntos en 15 partidos ante rivales del top 10. Además, apenas ha marcado seis goles en esos encuentros, lo que refleja sus dificultades ofensivas.

Rendimiento en Serie A de Roma:

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Rendimiento en todas las competiciones de Roma:

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Rendimiento en Serie A de Lecce:

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Noticias de los equipos

Roma sigue con varias bajas en ataque debido a lesiones, incluyendo a Paulo Dybala, Artem Dovbyk, Evan Ferguson y Matías Soulé, mientras que el mediocampista Manu Koné también se suma a la lista de ausentes. Además, el carrilero Wesley deberá cumplir una fecha de suspensión tras su expulsión ante Como.

Como aspecto positivo, Evan Ndicka vuelve tras cumplir sanción y llega en buen momento goleador, anotando en sus últimos tres partidos de Serie A. Debido a la falta de alternativas, Donyell Malen podría repetir como titular tras haber disputado 120 minutos en Europa League.

En Lecce, Nikola Stulic lideraría el ataque, aunque aún no ha marcado como visitante esta temporada. El equipo no cuenta con un goleador definido desde la salida de Nikola Krstovic, con sus últimos siete goles repartidos entre distintos jugadores. Medon Berisha, Francesco Camarda y Kialonda Gaspar siguen fuera, mientras que Lassana Coulibaly es duda por una lesión muscular.

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Posibles formaciones Roma vs Lecce

Probable XI de Roma vs Lecce:

Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen

Probable XI de Lecce vs Roma:

Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic

Pronóstico Roma vs Lecce de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Roma 2-0 Lecce

Aunque Roma atraviesa su momento más irregular de la temporada, debería aprovechar este partido para volver al triunfo y mantenerse en la lucha por la Champions. Lecce no ha mostrado suficiente poder ofensivo para complicar a su rival, mientras que Gasperini exigirá una reacción inmediata tras los últimos resultados.