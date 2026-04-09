Atlético de Madrid, tras un gran resultado en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante Barcelona, retomará su campaña en LaLiga enfrentando a Sevilla este sábado, a partir de las 15:00 en Chile.

El Atlético marcha cuarto en la tabla, con 12 puntos de ventaja sobre Real Betis, mientras que Sevilla es 17°, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 31 Sevilla Sin Comenzar Estadio R. Sanchez Pizjuan – Seville Atlético Madrid

Previa del partido Sevilla vs Atlético de Madrid

Sevilla, escuadra que defienden Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, está completamente inmerso en la lucha por evitar el descenso en la recta final de la temporada, tras una campaña muy complicada que lo tiene en el puesto 17 con solo 31 puntos en 30 partidos, apenas dos más que Elche (18°).

Los andaluces han perdido sus últimos tres partidos de liga ante Barcelona, Valencia y Real Oviedo, y solo han ganado uno de sus últimos ocho encuentros en LaLiga.

El equipo terminó 17° la temporada pasada, salvándose del descenso por apenas un punto, y nuevamente enfrenta el riesgo de caer por primera vez desde la campaña 1999-2000.

El equipo dirigido por Luis García Plaza tiene el segundo peor registro como local en LaLiga, con apenas 16 puntos en 15 partidos y siete derrotas en casa.

Sevilla perdió 3-0 ante Atlético en el duelo de ida esta temporada, mientras que el año pasado cayó 2-1 en el mismo estadio ante los colchoneros.

Pronóstico Sevilla vs Atlético / © Imago

Atlético solo ha perdido una vez ante Sevilla desde diciembre de 2021, pero pensar que los rojiblancos estarán completamente enfocados en este partido sería un error.

El equipo de Diego Simeone logró una espectacular victoria 2-0 ante Barcelona en el Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Ahora deberá recibir al mismo rival en la vuelta la próxima semana, buscando el paso a semifinales, además de disputar la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad el próximo fin de semana.

LaLiga aparece como la tercera prioridad del Atlético, considerando que tiene asegurado prácticamente el top 4, con 12 puntos de ventaja sobre el quinto, aunque llega tras perder sus últimos dos partidos ligueros ante Real Madrid y Barcelona.

Sevilla necesita ganar más que su rival, pero el Atlético tampoco querrá llegar al duelo decisivo de Champions con una mala actuación.

Rendimiento de Sevilla en LaLiga:

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Rendimiento de Atlético de Madrid en LaLiga:

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Rendimiento de Atlético de Madrid en todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Sevilla seguirá sin contar con Marcao por lesión en la rodilla, mientras que César Azpilicueta es duda por un problema muscular.

Lucien Agoumé regresa tras cumplir sanción, pero Tanguy Nianzou y José Ángel Carmona están suspendidos.

Agoumé debería volver de inmediato al mediocampo, y podrían ingresar como titulares Gabriel Suazo y Chidera Ejuke.

En Atlético, Koke y Nico González están suspendidos, mientras que José Giménez, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y David Hancko son duda por lesión.

Diego Simeone podría rotar el equipo pensando en la Champions, por lo que Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Marcos Llorente no serían titulares.

Alexander Sorloth, que anotó entrando desde el banco ante Barcelona, podría ser el delantero titular, mientras que Obed Vargas tendría un lugar en el mediocampo.

Pronóstico Sevilla vs Atlético / © Imago

Posibles formaciones Sevilla vs Atlético de Madrid

Probable XI de Sevilla vs Atlético de Madrid:

Vlachodimos; Sanchez, Castrin, Salas, Suazo; Gudelj, Agoume; Ejuke, Sow, Vargas; Adams

Probable XI de Atlético de Madrid vs Sevilla:

Musso; Molina, Pubill, Lenglet, Ruggeri; Mendoza, Vargas; Almada, Baena, Lookman; Sorloth

Pronóstico Sevilla vs Atlético de Madrid de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Sevilla 1-1 Atlético de Madrid

Atlético podría llegar condicionado por su participación en la Champions League y con un equipo alternativo, pero aún así debería tener lo suficiente para sumar ante un Sevilla que no atraviesa un buen momento.

Para un análisis más detallado de probabilidades, marcadores y estadísticas del partido, se puede consultar información adicional especializada acá.