Coventry City visita este sábado al Swansea City de Lawrence Vigouroux en el sur de Gales con el objetivo de afianzarse en la cima de la Championship, en un duelo programado para las 14:15 horas de Chile.

El líder del torneo llega con siete puntos de ventaja sobre Middlesbrough, mientras que Swansea se ubica en la posición 11 y necesita sumar de a tres para seguir con opciones reales de alcanzar los playoffs.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 39 Swansea Sin Comenzar Swansea.com Stadium – Swansea Coventry

Previa del partido Swansea City vs Coventry City

Tras una racha de seis triunfos consecutivos, muchos apuntaban a que Coventry tenía encaminado su ascenso directo. Sin embargo, la derrota por 2-1 ante Southampton el fin de semana pasado volvió a abrir la pelea en la parte alta.

Aunque el equipo de Frank Lampard dejó buenas sensaciones, Middlesbrough recortó la diferencia a siete puntos, mientras que Ipswich quedó a nueve con un partido menos. En una jornada donde Ipswich enfrenta a Millwall, este partido puede resultar clave en la carrera por el ascenso, con Coventry buscando alcanzar la barrera de los 80 puntos.

Los Sky Blues están en una posición donde seis victorias en sus últimos ocho partidos podrían asegurar su ascenso directo.

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A pesar de ello, Coventry tendrá una visita exigente ante un Swansea que ha mostrado un gran rendimiento como local bajo la conducción de Vitor Matos. Desde su llegada el 24 de noviembre, el técnico portugués ha sumado ocho triunfos y 26 puntos en 11 partidos disputados en el Swansea.com Stadium.

Además, en ese mismo periodo, Swansea ha sumado apenas cinco puntos menos que Coventry, lo que refleja su crecimiento competitivo. Sin embargo, el equipo galés viene de caer 2-0 ante Wrexham, resultado que lo dejó a ocho puntos de la zona de playoffs.

Swansea solo ha ganado tres de sus últimos siete partidos en la Championship y ha marcado apenas seis goles en ese tramo.

Rendimiento en Championship de Swansea City:

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Rendimiento en Championship de Coventry City:

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Noticias de los equipos

A pesar de la derrota ante Wrexham, el técnico Vitor Matos no realizaría muchos cambios en el once titular. Jay Fulton y Malick Yalcouye podrían volver al mediocampo, mientras que Eom Ji-Sung es alternativa en ataque por las bandas.

Si Adam Idah logra recuperarse tras una larga ausencia, podría ocupar un lugar en el banco de suplentes. Por el lado de Coventry, Frank Lampard podría introducir variantes, en parte debido a la lesión en la ingle que sufrió Haji Wright la semana pasada.

Bobby Thomas, si está en condiciones, junto a Victor Torp y Ellis Simms podrían regresar al equipo titular en defensa, mediocampo y ataque respectivamente. Sin embargo, una baja importante seguirá siendo Jack Rudoni, quien continúa fuera por una lesión en el gemelo y apunta a volver tras la fecha FIFA.

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Posibles formaciones Swansea City vs Coventry City

Probable XI de Swansea City vs Coventry City:

Vigouroux; Key, Cabango, Burgess, Tymon; Franco, Stamenic, Galbraith; Ronald, Vipotnik, Nunes

Probable XI de Coventry City vs Swansea City:

Rushworth; Van Ewijk, Woolfenden, Kitching, Dasilva; Onyeka, Grimes; Sakamoto, Eccles, Mason-Clark; Wright

Pronóstico Swansea City vs Coventry City de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Swansea City 1-1 Coventry City

Si bien Coventry aparece como favorito, el rendimiento de Swansea como local bajo Matos ha sido sólido, por lo que se espera un partido equilibrado y de pocos goles. Con ese escenario, el empate parece el resultado más probable, con Coventry teniendo que conformarse con sumar un punto en esta jornada.