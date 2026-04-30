En el cierre de la temporada 2025-26 de la Championship, el 11° Swansea City recibe a Charlton Athletic en el sur de Gales, con ambos equipos ya enfocados en planificar la próxima campaña una vez finalizado el duelo del sábado.

Los Swans vienen de empatar 1-1 como visitantes ante Norwich City en un partido con dos penales, mientras que los Addicks aseguraron la permanencia con una victoria clave por 2-1 como local ante Hull City.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 46 Swansea Sin Comenzar Swansea.com Stadium – Swansea Charlton

Previa del partido Swansea City vs Charlton Athletic

Swansea City afronta su partido número 46 y último de la temporada encaminado a finalizar nuevamente en el 11° lugar, tras sumar 61 puntos con 17 triunfos, 10 empates y 18 derrotas.

Un inicio lento de campaña, con solo seis victorias en la primera mitad del torneo, provocó un cambio de entrenador, con la salida de Alan Sheehan y la llegada del técnico portugués Vitor Matos, quien logró estabilizar al equipo y alejarlo del peligro.

Mientras equipos como Norwich City y Southampton lograron recuperarse para luchar por los playoffs, la irregularidad de Swansea terminó costándole esa oportunidad.

Aun así, un cómodo cierre en mitad de tabla refleja una sólida recuperación tras su mal arranque, en gran parte gracias al extraordinario nivel de Zan Vipotnik.

El delantero esloveno suma 23 goles en liga antes de la última fecha y todo indica que se quedará con la Bota de Oro de la Championship, además de haber recibido tres premios del club esta semana. Mantenerlo será clave si Swansea quiere pelear en serio por el ascenso la próxima temporada.

Pronóstico Swansea vs Charlton / © Imago

Por su parte, Charlton Athletic llega al cierre del campeonato con alivio, tras haber pasado toda la temporada coqueteando con el descenso.

Antes de su último partido como local, el equipo de Nathan Jones acumulaba siete encuentros sin ganar y estaba en riesgo de caer a la zona roja, pero una victoria clave les permitió asegurar la permanencia.

Los Addicks cumplieron con ese objetivo gracias a dos golazos de Charlie Kelman y Jayden Fevrier, que sellaron un triunfo vital por 2-1 ante Hull City, evitando cualquier drama en la última jornada.

Con la permanencia asegurada para la temporada 2026-27, Charlton puede comenzar a proyectar un futuro más ambicioso, donde mejorar en ataque será fundamental.

El equipo ha marcado solo 43 goles en 45 partidos, siendo uno de los peores registros de la liga, y podría cerrar una temporada con menos de 50 goles por primera vez desde 2016.

Ambos equipos tienen registros recientes discretos en la última fecha: Swansea ganó solo uno de sus últimos cinco cierres, mientras que Charlton ha perdido sus últimos tres finales de Championship por un global de 10-0.

Rendimiento en Championship

Swansea City:

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Charlton Athletic:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Swansea vs Charlton / © Imago

Al tratarse de un partido sin consecuencias en la tabla, ambos entrenadores podrían optar por rotaciones y dar minutos a jugadores menos habituales.

Matos tiene la opción de repetir el mismo once, pero seguirá sin contar con los lesionados Josh Key, Ishe Samuels-Smith y Ethan Galbraith, quien fue elegido como el mejor refuerzo masculino del club en los premios de fin de temporada.

Aunque la Bota de Oro parece asegurada, Vipotnik buscará aumentar su cuenta goleadora y liderará nuevamente el ataque.

Charlton, en tanto, se verá obligado a hacer cambios tras las lesiones de Collins Sichenje y Kelman en el triunfo ante Hull.

Reece Burke y Lyndon Dykes aparecen como opciones para ingresar desde el arranque.

Además, Jones no podrá contar con Amari’i Bell, Josh Edwards y Kayne Ramsay, aunque Tyreece Campbell regresó al banco y podría ser titular.

Posibles formaciones Swansea City vs Charlton Athletic

Swansea City:

Vigouroux; Key, Cabango, Burgess, Tymon; Yalcouye, Stamenic; Idah, G. Franco, Eom Ji-Sung; Vipotnik

Charlton Athletic:

Kaminski; H. Clarke, Burke, Jones, Gillesphey, Fevrier; Knibbs, Coady, Docherty, Carey; Dykes

Pronóstico Swansea City vs Charlton Athletic

Nuestro pronóstico: Swansea City 3-2 Charlton Athletic

Como suele ocurrir en partidos de cierre sin presión, se espera un duelo abierto y con muchos goles.

Proyectamos que el equipo local logre imponerse y cierre la temporada con una victoria, incluso con opciones de terminar dentro del top 10.

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