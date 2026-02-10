Blanco y Negro recibió una gran noticia, ya que vio reducida en un gran porcentaje su deuda tributaria con el Servicio de Impuestos Internos (SII), la que asumió en 2005 al hacerse cargo de la administración de Colo Colo, tras la quiebra del Club Social y Deportivo.

Esto fue informado por la concesionaria a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esta situación llega a darle un respiro económico y cambia el escenario de cara al término de la concesión en 2035.

🧐 Atento Colo Colo: la rebaja a la deuda tributaria de Blanco y Negro

La deuda de Blanco y Negro pasó de 8.840 millones de pesos a 5.326 millones y se debe a la reducción de la tasa de interés anual de 19,56 a 8 por ciento, lo que benefició directamente a la concesionaria.

Esto se produjo debido a la entrada en vigencia de la Ley N°21.713. De todas formas, hay un paso que se mantiene en proceso, que es la aprobación de los Estados Financieros por parte del directorio, accionistas y auditores externos, una situación que ya le trajo dolores de cabeza a Aníbal Mosa y compañía en 2025.

Además, este tema le da un alivio a la concesionaria en un hipotético interés de mantenerse al mando de Colo Colo tras el término de su contrato en 2035. Si Blanco y Negro mantiene deuda para ese entonces, la institución vuelve a la propiedad del Club Social y Deportivo, mientras que si paga la deuda, tiene posibilidades de seguir.

💵 Problemas económicos para Colo Colo en 2026

Esta noticia lleva a ayudar en la búsqueda de Blanco y Negro de estabilizarse económicamente en 2026, tras un pésimo año centenario en 2025 con importantes inversiones en jugadores que no dieron frutos.

Además, la no clasificación a copas internacionales tiene al club midiendo sus fondos incluso para contratar futbolistas.

De todas maneras, las ventas de Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda ayudaron a que la situación no fuera tan compleja como se preveía en enero.

