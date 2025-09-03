Alexis Sánchez ya conoció el número que utilizará en su nueva aventura en Sevilla. Además, presumió su amistad con Fernando Felicevich, agente de buena parte de la Generación Dorada, pero que hace rato despierta dudas por supuesta multipropiedad en Chile.

😱 Alexis Sánchez da a conocer su número en el Sevilla

El número que utilizará Alexis en Sevilla será el 10: el mismo jugador subió fotografías en sus historias de Instagram en la que dio cuenta de este gran honor.

Además, fue el propio elenco andaluz el que dio a conocer la noticia.

🧐 Alexis Sánchez presume su amistad con Fernando Felicevich

En una de las fotografías en las que Alexis Sánchez lució su camiseta 10 apareció junto a su representante Fernando Felicevich.

Maravilla aprovechó la oportunidad para dedicarle un cariñoso mensajes al líder de la empresa Vibra Football: “20 años juntos y unidos como siempre”.

