Alexis Sánchez se lució esta jornada al anotar su primer gol con la camiseta de Sevilla, dándole más valor a su anotación al ser el de la victoria sobre Alavés en la quinta fecha de La Liga española. Tras ello, el chileno expresó sus sensaciones por ser artífice en la victoria de su equipo y aseguró que pretende mantenerse en la misma senda.

Alexis anotó el definitivo 2-1 a favor de Sevilla, destacando lo realizado por el elenco andaluz y poder sumar de a tres en este arranque del certamen liguero, resultado necesario a favor de los suyos.

😎 Alexis le tira flores a todos en Sevilla por el triunfo sobre Alavés

Luego del triunfo en Mendizorroza, Alexis sacó pecho y elogió a todos en Sevilla por haberse llevado los tres puntos. “fue un partido muy difícil, dos años sin ganar aquí y estamos muy contentos, lo dejamos todo todos y estamos en el buen camino. La hinchada se merece estos tres puntos. Estamos haciendo una familia”, declaró AS7.

“Desde mi lado, soy muy exigente, siempre me gusta dar más, hay mucho que mejorar, entendernos más y mejor, pero en el ámbito de lucha no hay nada que reprochar. Siempre le he dicho a Carmona que la pusiese al primer palo que yo aparecía ahí”, relató el tocopillano sobre el triunfo y su gol.

Alexis se lleva los abrazos en Sevilla/ © Sevilla

⚽ ¿Cuántos goles lleva Alexis Sánchez en Sevilla?

En este partido ante Alavés, Alexis Sánchez anotó su primer gol como jugador de Sevilla, en el segundo encuentro que disputa con el elenco “Nervionense”.

Hay que recordar que en la pasada fecha de La Liga, que marcó el debut del atacante nacional, Alexis ya había aportado una asistencia en el empate como local ante Elche.

🔗 Puedes encontrar más novedades sobre Alexis Sánchez y Sevilla junto a Al Aire Libre.