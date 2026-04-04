🔴 Jornada 30 – LaLiga EA Sports 2025-2026

⚽ Marcador: Atlético de Madrid 0 – 0 Barcelona

📺 Canal: Disney+ Premium / ESPN

🕐 Horario: 16:00 hrs (Chile) | 21:00 hrs (España)

📍 Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Atlético de Madrid vs Barcelona, minuto a minuto

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO?

El partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona por la Jornada 30 de LaLiga 2025-26 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 ESPN

💻 Disney+ Premium

La previa de Atlético de Madrid vs Barcelona

Este sábado 4 de abril a las 16:00 horas (Chile), el Riyadh Air Metropolitano de Madrid es el escenario del duelo más atractivo de la Jornada 30 de LaLiga EA Sports 2025-2026: el choque entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, dos equipos que se verán las caras hasta tres veces en el mes de abril, incluyendo los cuartos de final de la Champions League.

El FC Barcelona llega como líder de LaLiga con 73 puntos en 29 partidos —24 victorias, 1 empate y 4 derrotas— y en un estado de forma inmejorable: cinco victorias consecutivas en el campeonato. El técnico Hansi Flick no podrá contar con Raphinha (lesionado durante el parón), ni con Frenkie de Jong ni Andreas Christensen. La gran duda es la titularidad de Lewandowski o Ferran Torres en la punta.

El Atlético de Madrid, en cambio, llega cuarto con 57 puntos y la obligación de ganar para no alejarse de la pelea por el título. Diego Simeone no podrá contar con Marcos Llorente y Johnny Cardoso (sancionados), y se suma la duda de Jan Oblak, quien podría ser reemplazado por Musso bajo palos.

Formaciones de Atlético de Madrid y Barcelona

Probable formación de Atlético de Madrid:

Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Álex Baena, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone

Probable formación de FC Barcelona:

Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski/Ferran Torres, Rashford. DT: Hansi Flick.

Estadísticas Atlético de Madrid vs Barcelona