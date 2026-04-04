🔴 Jornada 30 – LaLiga EA Sports 2025-2026
⚽ Marcador: Atlético de Madrid 0 – 0 Barcelona
📺 Canal: Disney+ Premium / ESPN
🕐 Horario: 16:00 hrs (Chile) | 21:00 hrs (España)
📍 Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Atlético de Madrid vs Barcelona, minuto a minuto

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO?

El partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona por la Jornada 30 de LaLiga 2025-26 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 ESPN
💻 Disney+ Premium

La previa de Atlético de Madrid vs Barcelona

Este sábado 4 de abril a las 16:00 horas (Chile), el Riyadh Air Metropolitano de Madrid es el escenario del duelo más atractivo de la Jornada 30 de LaLiga EA Sports 2025-2026: el choque entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, dos equipos que se verán las caras hasta tres veces en el mes de abril, incluyendo los cuartos de final de la Champions League.

El FC Barcelona llega como líder de LaLiga con 73 puntos en 29 partidos —24 victorias, 1 empate y 4 derrotas— y en un estado de forma inmejorable: cinco victorias consecutivas en el campeonato. El técnico Hansi Flick no podrá contar con Raphinha (lesionado durante el parón), ni con Frenkie de Jong ni Andreas Christensen. La gran duda es la titularidad de Lewandowski o Ferran Torres en la punta.

El Atlético de Madrid, en cambio, llega cuarto con 57 puntos y la obligación de ganar para no alejarse de la pelea por el título. Diego Simeone no podrá contar con Marcos Llorente y Johnny Cardoso (sancionados), y se suma la duda de Jan Oblak, quien podría ser reemplazado por Musso bajo palos.

Formaciones de Atlético de Madrid y Barcelona

Probable formación de Atlético de Madrid:

Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Álex Baena, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone

Probable formación de FC Barcelona:

Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski/Ferran Torres, Rashford. DT: Hansi Flick.

Estadísticas Atlético de Madrid vs Barcelona

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 30
Atlético Madrid
04/04/2026 16:00
Sin Comenzar Riyadh Air Metropolitano – Madrid
Barcelona
  • Lineups
  • Team Stats
Atlético Madrid
4-4-2
Juan Musso 1
Juan
Musso
Nahuel Molina 16
Nahuel
Molina
Robin Le Normand 24
Robin
Le
Normand
David Hancko 17
David
Hancko
Matteo Ruggeri 3
Matteo
Ruggeri
Giuliano Simeone 20
Giuliano
Simeone
Koke 6
Koke
Alejandro Baena 10
Alejandro
Baena
Ademola Lookman 22
Ademola
Lookman
Antoine Griezmann 7
Antoine
Griezmann
Julian Alvarez 19
Julian
Alvarez
  • Entrenador
  • 0
    Diego Simeone
  • Lesionados
  • 8
    Pablo Barrios
  • 4
    Rodrigo Mendoza
  • 13
    Jan Oblak
  • 18
    Marc Pubill
  • Suspendidos
  • 14
    Marcos Llorente
  • 5
    Johnny Cardoso
Barcelona
4-2-3-1
Ferran Torres 7
Ferran
Torres
Joan Garcia 13
Joan
Garcia
Eric Garcia 24
Eric
Garcia
Pau Cubarsi 5
Pau
Cubarsi
Gerard Martin 18
Gerard
Martin
João Cancelo 2
João
Cancelo
Marc Bernal 22
Marc
Bernal
Lamine Yamal 10
Lamine
Yamal
Fermin Lopez 16
Fermin
Lopez
Gavi 6
Gavi
Pedri 8
Pedri
  • Entrenador
  • 0
    Hans-Dieter Flick
  • Lesionados
  • 15
    Andreas Christensen
  • 21
    Frenkie de Jong
  • 23
    Jules Kounde
  • 3
    Alejandro Balde
  • 26
    Jofre Torrents
  • 11
    Raphinha
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