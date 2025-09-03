La historia no miente y los números tampoco engañan. Chile enfrenta su desafío más complejo cada vez que se cruza con Brasil en las Eliminatorias.

De hecho, el último episodio no fue la excepción: fue derrota 1-2 en el estadio Nacional en la era de Ricardo Gareca, mientras que la última vez en tierras brasileñas fue una humillante caída por 4-0.

📈 ¿Cuál es el historial completo Chile vs Brasil en Eliminatorias?

Los números son implacables y reflejan la superioridad histórica del pentacampeón mundial. En 16 duelos oficiales por clasificatorias, Chile registra 2 victorias, 2 empates y 11 derrotas.

La diferencia de goles es aún más cruel: Brasil marcó 31 tantos contra los 10 de Chile, dejando una diferencia de -21 que duele en el alma nacional.

🏆 ¿Cuándo le ganó Chile a Brasil en Eliminatorias?

Los triunfos de Chile ante Brasil son contados con los dedos de una mano. El primero llegó el 15 de agosto de 2000, en una noche mágica del Nacional donde Fabián Estay, Iván Zamorano y Marcelo Salas construyeron una goleada histórica de 3-0 rumbo a Corea-Japón.

El segundo y último éxito se vivió el 8 de octubre de 2015, cuando Eduardo Vargas y Alexis Sánchez pusieron el 2-0 definitivo en las Clasificatorias para Rusia 2018. Desde entonces, solo llegaron derrotas y decepciones.

😰 ¿Cuáles han sido las peores caídas de La Roja?

El capítulo más negro se escribió en septiembre de 2005 con un brutal 5-0 en Brasilia, donde Adriano se despachó un triplete que dejó marcas profundas. La segunda goleada más dolorosa fue el 4-0 de marzo de 2022, con goles de Neymar, Vinícius Jr., Coutinho y Richarlison.

Pero la herida que nunca cicatriza es el escándalo del Maracanazo de 1989, cuando Roberto Rojas simuló ser alcanzado por una bengala, provocando que Chile quedara eliminado del Mundial Italia 1990 y suspendido de USA 1994.

📋 ¿Cuáles son todos los partidos Chile vs Brasil en Eliminatorias?

Rumbo a Suiza 1954

Chile 0-2 Brasil

Brasil 1-0 Chile

Rumbo a Italia 1990:

Chile 1-1 Brasil (1989)

Brasil 1-0 Chile (1989)

Rumbo a Corea-Japón 2002:

Chile 3-0 Brasil (2000) ✓

Brasil 2-0 Chile (2001)

Rumbo a Alemania 2006:

Brasil 1-1 Chile (2004)

Brasil 5-0 Chile (2005)

Rumbo a Sudáfrica 2010:

Chile 0-3 Brasil (2008)

Brasil 4-2 Chile (2009)

Rumbo a Rusia 2018:

Chile 2-0 Brasil (2015) ✓

Brasil 3-0 Chile (2016)

Rumbo a Qatar 2022:

Chile 0-1 Brasil (2021)

Brasil 4-0 Chile (2022)

Rumbo a Mundial 2026:

Chile 1-2 Brasil (2024)

📊 ¿Dónde leer más sobre La Roja?

