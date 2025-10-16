Universidad de Chile tendrá un final de temporada cargado de partidos. Los azules no solo siguen luchando en la parte alta en el Campeonato Nacional, sino que también enfrentarán las semifinales de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, pese a ello, en Azul Azul continúan con la planificación del 2026 y uno de los aspectos más importantes es la renovación de Charles Aránguiz, quien culmina su vínculo con el club en diciembre próximo.

⚽ U de Chile negocia la renovación de Charles Aránguiz

Según información de En Cancha, el Príncipe se encuentra negociando la renovación de contrato con la U de Chile y por el momento el acuerdo va bien encaminado.

Según el citado medio, en Azul Azul incluso proyectan que Aránguiz se retire en la U, por lo que ya definieron varios puntos clave en el contrato, aunque la extensión de su vínculo aún no está cerrada.

✍️ Los detalles que separan a Charles Aránguiz de su renovación con U de Chile

De acuerdo a lo informado por el citado medio, Charles Aránguiz no se encuentra negociando un aumento de sueldo, pese a su destacado nivel en el equipo. El mediocampista quiere una mejora que contemple bonos por logros, partidos jugados y desempeño individual en general, en lugar de un incremento en su salario.

Por otro lado, el referente de los laicos querría eliminar algunas cláusulas que existen en el contrato que firmó cuando llegó a mediados del año pasado debido a la inquietud por su estado físico.

Se espera que las negociaciones lleguen a buen puerto, por lo que todo indica que Aránguiz seguirá siendo uno de los líderes del camarín en las próximas temporadas en la U.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile volverá a jugar el próximo jueves 23 de octubre cuando reciba a Lanús desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana

.🔗 Sigue la actualidad de la U de Chile en Al Aire Libre.