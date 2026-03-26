🔴 Fecha FIFA – Amistoso Internacional 2026

⚽ Marcador: Chile 0 – 0 Cabo Verde

📺 Canal: Chilevisión (TV abierta y online)

🕐 Horario: 00:00 hrs del viernes 27 de marzo (Chile)

📍 Estadio: Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda

Chile vs Cabo Verde, minuto a minuto

¿Dónde ver Chile vs Cabo Verde EN VIVO?

El partido entre Chile y Cabo Verde por el amistoso internacional de la Fecha FIFA de marzo 2026 se puede ver en vivo y de forma completamente gratuita a través de las siguientes señales:

📺 Chilevisión (Canal 11.1 TDT)

💻 Chilevisión Web / MiCHV (streaming gratis)

La Previa de Chile vs Cabo Verde

En la madrugada del viernes 27 de marzo a las 00:00 horas de Chile, el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, es el escenario del primer partido oficial de la Selección Chilena en 2026. La Roja enfrenta a Cabo Verde en el primero de dos amistosos de la Fecha FIFA de marzo, con el segundo compromiso ante Nueva Zelanda programado para el lunes 30 de marzo a las 03:15 hrs

El técnico Nicolás Córdova dirige un proceso de reconstrucción generacional profundo: Chile no estará en el Mundial 2026 y este ciclo se enfoca en preparar a la generación que disputará las Eliminatorias para el próximo torneo. Las grandes ausencias son las de los históricos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes quedaron fuera de esta convocatoria. El técnico apostará por un once con Lawrence Vigouroux en el arco, la línea defensiva de Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic e Igor Lichnovsky, el doble pivote de Felipe Loyola y Vicente Pizarro, y una ofensiva con Darío Osorio, Lautaro Millán y Gabriel Suazo en mediocampo más la dupla Alexander Aravena y Ben Brereton como delanteros.

Cabo Verde llega en el mejor momento de su historia: clasificado al Mundial 2026 como uno de los representantes africanos y con un ranking FIFA en el puesto 67, apenas 12 posiciones por debajo de Chile (puesto 55). Los Tubarões Azuis presentan una nómina reforzada con jugadores de ligas europeas y llegan a este compromiso en plena preparación para la Copa del Mundo. Su probable once incluiría a Vozinha en el arco, con Livramento como carta ofensiva principal.

Formaciones de Chile y Cabo Verde

Probable formación de Chile

Lawrence Vigouroux; Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Lautaro Millán, Alexander Aravena; Ben Brereton.

Probable formación de Cabo Verde

Vozinha; Paulo, Pires, Borges, Moreira; Semedo, Rodrigues; Arcanjo, Duarte, Mendes; Livramento.

Estadísticas Chile vs Cabo Verde