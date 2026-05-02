Christiane Endler pasó en cuatro días de ser la villana del Lyon a ser una de sus heroínas. La portera de La Roja, que tuvo dos errores garrafales en la derrota 1-2 ante Arsenal en Londres, se rehízo en casa, guardó su valla con solvencia y fue pieza clave en la remontada 3-1 que clasificó al cuadro francés a la final de la Champions League Femenina 2026 con un global de 4-3 sobre las vigentes campeonas de Europa.

Con esto Endler, la mejor jugadora de la historia del fútbol femenino chileno, alcanzó su tercera final de Champions League.

¿Cómo fue la remontada del Lyon ante Arsenal en la vuelta?

Las Lyonnes no titubearon desde el arranque. A los 23 minutos, la capitana Wendie Renard convirtió desde los 11 pasos para emparejar el global. A los 37′, Kadidiatou Diani amplió la ventaja tras un balón parado y puso al equipo francés con pie y medio en la final.

El partido se tensó cuando Alessia Russo descontó al 77′ para el Arsenal, mandando la serie a la prórroga en ese instante. Pero el Lyon no se desesperó: siguió buscando y en el minuto 90′, Jule Brand marcó el 3-1 con una jugada colectiva. El tanto fue inicialmente anulado por fuera de juego, pero el VAR lo validó por la correcta posición de la alemana, y el estadio explotó.

¿Contra quién jugará Lyon la final de la Champions Femenina 2026?

La otra semifinal la disputan Bayern Múnich y Barcelona, y el ganador de esa llave será el rival de Endler en la final. Si avanza el conjunto catalán, el Lyon tendría revancha directa de la final de 2022 que ganaron precisamente ante el Barça.Lo que sí está claro es la magnitud del desafío: el Lyon va por su novena corona continental, siendo el club con más títulos en la historia de la Champions Femenina.