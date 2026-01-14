Coquimbo Unido se impuso por 2-1 a Deportes Concepción en su Noche Lila 2026, la que se llevó a cabo en el estadio Ester Roa Rebolledo, y que fue un gran apronte para ambos elencos para el Campeonato Nacional 2026.

En la ocasión, el León de Collao pudo presentar ante su gente los 15 refuerzos confirmados que tiene, los que espera puedan ayudar al equipo a quedarse en Primera División y luchar por un cupo internacional para 2027.

En los Piratas debutó el director técnico Hernán Caputto, quien quedó como encargado de este barco tras la salida del entrenador campeón Esteban “Chino” González a México.

⚽ Los goles de Concepción – Coquimbo Unido por la Noche Lila 2026

Concepción abrió la cuenta en los minutos finales del primer tiempo: Aldrix Jara, uno de los refuerzos lilas, tuvo su bautismo de gol (38′) y dejó a su equipo en ventaja, con la que se fueron al descanso.

Como si fuera una continuación de lo vivido el pasado año 2025, Coquimbo fue efectividad pura y dio vuelta el compromiso en el segundo tiempo, a través de Benjamín Chandía en los 54’ y Luis Riveros en los 82’.

📊 Estadísticas Concepción – Coquimbo Unido por la Noche Lila 2026

Coquimbo, fiel a su estilo reciente, entregó la posesión del balón a su rival, teniendo un 42 contra un 58 por ciento, pero siendo efectivo cuando tenía la pelota en sus pies.

Lo que sí tuvo más fueron remates, con 8 contra 7, dando cuenta de un ataque directo en el que Caputto quiere continuar el legado de Esteban González, en una temporada en la que tiene varios torneos, entre ellos la Copa Libertadores.

📅 ¿Cuándo juegan de forma oficial Coquimbo y Concepción?

Coquimbo Unido debuta de forma oficial la próxima semana con la disputa de la Supercopa 2026: los Piratas enfrentan a Limache en semifinales el miércoles 21 de enero a las 19:00 horas.

Concepción jugará la Serie Río de La Plata en los próximos días en Uruguay, pero oficialmente vivirá su retorno al Campeonato Nacional el último fin de semana de enero contra O’Higgins en casa.