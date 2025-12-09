La temporada 2025 del fútbol chileno termina con un cruce inesperado, histórico y lleno de simbolismo. Huachipato, firme en su proyecto y con un cierre de semestre sólido en este torneo, se encuentra con Deportes Limache, el club revelación del año, que llegó desde el ascenso para instalarse —por primera vez— en la final de la Copa Chile. Una definición inédita entre dos estilos muy distintos, pero con el mismo sueño: levantar el trofeo y asegurar el cupo Chile 4 a la Copa Libertadores 2026.

El Estadio Codelco El Teniente será el escenario de una noche que promete intensidad total. Los acereros llegan tras una semifinal dramática ante Audax Italiano, mientras que el “Tomate Mecánico” arrasó con La Serena y firmó la mayor goleada en unas semifinales del torneo. Un choque que mezcla experiencia, ilusión y dos campañas que sorprendieron al país.

🕘 Huachipato vs Limache EN VIVO por la Final de la Copa Chile: minuto a minuto

⚽ ¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Limache por la Final de la Copa Chile 2025?

La final única está programada para este miércoles 10 de diciembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua.

🗓 Fecha: Miércoles 10 de diciembre

Miércoles 10 de diciembre 🕒 Hora: 20:00 horas

20:00 horas 🏟 Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Huachipato vs Limache?

📺 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max

TNT Sports en HBO Max 🖥 Minuto a minuto: disponible en el marcador virtual de Alairelibre.cl

🖥️ ¿Dónde ver Huachipato vs Limache ONLINE?

El partido estará disponible ONLINE a través de:

👉 Minuto a Minuto de AlAirelibre.cl, con relato, acciones, estadísticas y actualizaciones permanentes desde Rancagua.

🟨 Árbitros de Huachipato vs Limache – Final Copa Chile 2025

Árbitro: Piero Maza

Asistente 1: Miguel Rocha

Asistente 2: Alejandro Molina

Cuarto árbitro: Felipe González

VAR: Juan Lara

AVAR: Carlos Venegas

📝 La formación de Huachipato vs Limache por la Final de la Copa Chile 2025

Huachipato

Zacarías López; Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Benjamín Mellado, José Castro; Brayan Garrido, Claudio Sepúlveda, Carlo Villanueva; Cris Martínez, Ezequiel Morales y Juan Ignacio Figueroa.

📝 La formación de Limache vs Huachipato por la Final de la Copa Chile 2025

Deportes Limache

Matías Bórquez; Felipe Fritz, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz; Francisco Romero, Bastián Silva; Daniel Castro, Luis Guerra, César Pinares; Facundo Pons.

📈 ¿Cómo llegan Huachipato vs Limache a la Final de la Copa Chile?

Huachipato

Los acereros cierran un semestre robusto y llegaron a la final tras vencer a Audax Italiano en una llave vibrante (4-3 global).

Últimos cinco partidos: V – V – V – E – E

Deportes Limache

El equipo revelación del fútbol chileno. Eliminó a La Serena con un histórico 6-1 en la semifinal de vuelta y firmó la clasificación con autoridad.

Últimos cinco partidos: D – D – V – V – V

🔙 Historial reciente entre Huachipato vs Limache

2025 – Liga de Primera

17/08 – Huachipato 4-0 Limache

14/03 – Limache 2-3 Huachipato

Los acereros ganaron ambos duelos del año.

🏆 El camino a la final de la Copa Chile 2025

Huachipato

Octavos: Huachipato 3–1 Deportes Concepción

Cuartos: Huachipato 4–3 Ñublense (global)

Semifinal: Huachipato 4–3 Audax Italiano (global)

Deportes Limache

Octavos: Limache 6–1 Cobreloa (global)

Cuartos: Limache 5–3 Coquimbo Unido (global)

Semifinal: Limache 8–1 Deportes La Serena (global – récord histórico)

🧩 En resumen

Huachipato vs Limache juegan la final este miércoles 10 de diciembre a las 20:00 hrs .

. El partido se disputa en el Estadio El Teniente y va por TNT Sports Premium y HBO Max .

. Ambos equipos buscan su primer título de Copa Chile y el cupo Chile 4 a la Copa Libertadores 2026.

y el cupo a la Copa Libertadores 2026. Huachipato ganó los dos duelos del año, pero Limache llega encendido tras la goleada histórica en semifinales.

