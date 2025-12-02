La Copa Chile 2025 entra en su recta final con un ingrediente que eleva la tensión más allá del trofeo. La final inédita entre Huachipato y Deportes Limache no solo marcará un campeón nuevo para las vitrinas del fútbol chileno: también entregará un premio que puede transformar el futuro deportivo y financiero del club ganador.

En un torneo que mezcla tradición, historia y oportunidad, la pregunta vuelve a tomar fuerza entre los hinchas: ¿qué gana realmente el campeón de la Copa Chile? Entre clasificación internacional, Supercopa y regulaciones que pueden cambiar según la división del club, la edición 2025 llega con particularidades que vale la pena entender.

📚 ¿Qué gana el campeón de la Copa Chile 2025?

🏆 El principal premio deportivo es la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 como Chile 4, siempre y cuando el club ganador juegue en la Primera División durante ese año.

💰 No hay un premio económico fijo garantizado, pero si el equipo campeón no puede participar en la Libertadores, entonces recibirá el 50% de las utilidades netas generadas por la final del torneo, descontando gastos como seguridad, arriendo de estadio y logística. Este pago debe realizarse dentro de los 45 días posteriores a la final.

📄 Según las bases oficiales del campeonato (Título XVII, artículos 80° y 81°), si el campeón ya está clasificado como Chile 1, 2 o 3, el cupo como Chile 4 pasa al subcampeón (siempre que esté en Primera División 2026). Si el subcampeón tampoco cumple los requisitos, el lugar lo toma el mejor posicionado en la tabla anual de Primera División que aún no esté clasificado.

💰 ¿Cuánto dinero gana el campeón de la Copa Chile 2025?

A diferencia de otros torneos, no existe un premio económico fijo para el campeón.

La verdadera ganancia viene dada por el acceso a la Copa Libertadores, donde las recompensas por participación, taquilla y avance superan ampliamente cualquier incentivo local.

Sin embargo, existe una regla poco conocida:

Si el campeón no puede representar a Chile en Libertadores, recibirá el 50% de las utilidades de la Final Nacional, descontando gastos como seguridad, arriendo y organización.

La Federación debe entregar la rendición oficial en un plazo máximo de 15 días.

Este mecanismo actúa como compensación para evitar que el club quede sin beneficio deportivo ni económico.

🏆 ¿A qué torneos clasifica el campeón de la Copa Chile?

🔹 Clasifica directamente a la Copa Libertadores 2026 como Chile 4.

🔹 Además, obtiene el derecho a disputar la Supercopa de Chile 2026, contra el campeón del Campeonato Nacional 2025.

🗓 Desde la edición 2015, el campeón dejó de clasificar a la Sudamericana y comenzó a representar a Chile en la Libertadores, lo que aumentó considerablemente la importancia del torneo.

📅 ¿Dónde es la final de la Copa Chile 2025?

La ANFP confirmó que la final se jugará en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, recinto neutral según las bases del torneo.

La definición está programada para el miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas, en una sede que busca garantizar igualdad deportiva y un espectáculo accesible para ambas hinchadas.

📜 ¿Qué equipos han ganado más veces la Copa Chile?

El ganador 2025 se sumará a una lista dominada históricamente por los gigantes del fútbol chileno:

14 títulos – Colo Colo

6 títulos – Universidad de Chile

4 títulos – Universidad Católica

3 títulos – Palestino, Santiago Wanderers, Deportes Iquique

2 títulos – Unión Española, Universidad de Concepción

1 título – Cobreloa, Everton, Magallanes, La Serena, Cobresal, Unión San Felipe, Luis Cruz Martínez

Ni Huachipato ni Deportes Limache saben lo que es ganar este torneo: el campeón 2025 será inédito.

🧩 En resumen

El campeón obtiene el cupo Chile 4 para la Copa Libertadores 2026.

También jugará la Supercopa de Chile 2026.

No hay premio fijo; existe compensación económica si no puede ir a Libertadores.

La final será en El Teniente el 10 de diciembre.

El torneo entregará un campeón inédito entre Huachipato y Limache.

📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura de la final de la Copa Chile 2025, estadísticas y el minuto a minuto del cuarto boleto rumbo a la fase previa de la Copa Libertadores.